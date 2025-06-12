Диверсія під Мелітополем. АТЕШ підірвав авто з окупантами — відео

Агенти АТЕШ провели чергову диверсію на ТОТ — підрив військового авто разом з окупантами.

Це сталося на тимчасово окупованій території Мелітопольського району, де окупанти регулярно зупиняються під час перекидання особового складу та підвезення боєприпасів.

Ця акція — не просто диверсія, а прямий сигнал: жоден окупант не може почуватися безпекою, навіть у глибокому тилу. Ми діємо системно та послідовно. АТЕШ продовжує боротися всередині захоплених територій. Ворог горітиме.