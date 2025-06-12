Диверсія під Мелітополем. АТЕШ підірвав авто з окупантами — відео
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Диверсія під Мелітополем. АТЕШ підірвав авто з окупантами — відео

вибух
Джерело:  АТЕШ

До Дня Росії агенти АТЕШ передали «вітання» окупантам — один з партизанів підпалив армійську вантажівку «Урал». Результат — кілька окупантів чергової зміни залишилися в полях Запоріжжя назавжди.

Головні тези:

  • Під Мелітополем відбулася диверсія, під час якої агенти АТЕШ підірвали авто з окупантами.
  • Дія проведена як прямий сигнал для ворога: жоден окупант не може почуватися безпекою навіть у глибокому тилу.
  • АТЕШ продовжує боротьбу всередині захоплених територій.

Вибуховий “подарунок” на День Росії від партизанів Мелітополя

Агенти АТЕШ провели чергову диверсію на ТОТ — підрив військового авто разом з окупантами.

Це сталося на тимчасово окупованій території Мелітопольського району, де окупанти регулярно зупиняються під час перекидання особового складу та підвезення боєприпасів.

Ця акція — не просто диверсія, а прямий сигнал: жоден окупант не може почуватися безпекою, навіть у глибокому тилу. Ми діємо системно та послідовно. АТЕШ продовжує боротися всередині захоплених територій. Ворог горітиме.

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