Диверсия под Мелитополем. АТЕШ взорвал авто с оккупантами РФ — видео

Ко Дню России агенты АТЕШ передали «поздравление» оккупантам — один из партизан поджег армейский грузовик «Урал». Результат — несколько окупантов очередной смены остались в полях Запорожья навсегда.
Главные тезисы
- Диверсия под Мелитополем: агенты АТЕШ взорвали автомобиль с оккупантами, отправив им «поздравление» в День России.
- Сигнал для врага: никакой оккупант не защищен, даже на захваченных территориях. Борьба продолжается.
Взрывной "подарок" в День России от партизан Мелитополя
Агенты АТЕШ провели очередную диверсию на ТОТ — подрыв военного автомобиля вместе с оккупантами.
Эта акция — не просто диверсия, а прямой сигнал: ни один кафир не может чувствовать себя безопасностью, даже в глубоком тылу. Мы действуем системно и последовательно. АТЕШ продолжает сражаться внутри захваченных территорий. Враг будет гореть.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-