Диверсия под Мелитополем. АТЕШ взорвал авто с оккупантами РФ — видео

Агенты АТЕШ провели очередную диверсию на ТОТ — подрыв военного автомобиля вместе с оккупантами.

Это произошло на временно оккупированной территории Мелитопольского района, где оккупанты регулярно останавливаются во время опрокидывания личного состава и подвоза боеприпасов.

Эта акция — не просто диверсия, а прямой сигнал: ни один кафир не может чувствовать себя безопасностью, даже в глубоком тылу. Мы действуем системно и последовательно. АТЕШ продолжает сражаться внутри захваченных территорий. Враг будет гореть.