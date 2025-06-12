Диверсия под Мелитополем. АТЕШ взорвал авто с оккупантами РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Диверсия под Мелитополем. АТЕШ взорвал авто с оккупантами РФ — видео

взрыв
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Ко Дню России агенты АТЕШ передали «поздравление» оккупантам — один из партизан поджег армейский грузовик «Урал». Результат — несколько окупантов очередной смены остались в полях Запорожья навсегда.

Главные тезисы

  • Диверсия под Мелитополем: агенты АТЕШ взорвали автомобиль с оккупантами, отправив им «поздравление» в День России.
  • Сигнал для врага: никакой оккупант не защищен, даже на захваченных территориях. Борьба продолжается.

Взрывной "подарок" в День России от партизан Мелитополя

Агенты АТЕШ провели очередную диверсию на ТОТ — подрыв военного автомобиля вместе с оккупантами.

Это произошло на временно оккупированной территории Мелитопольского района, где оккупанты регулярно останавливаются во время опрокидывания личного состава и подвоза боеприпасов.

Эта акция — не просто диверсия, а прямой сигнал: ни один кафир не может чувствовать себя безопасностью, даже в глубоком тылу. Мы действуем системно и последовательно. АТЕШ продолжает сражаться внутри захваченных территорий. Враг будет гореть.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"АТЕШ" совершил диверсию в Москве — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Партизаны АТЕШ подожгли трансформаторную подстанцию в Саратове — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел диверсию под Москвой — военные объекты РФ остались без связи
АТЕШ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?