АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на ТОТ Херсонщини — відео

Ексвагнерівець влаштував розплату російським військам у Скадовському районі окупованої Херсонщини. Про це повідомив рух кримськотатарського опору АТЕШ.

АТЕШ підірвав військове авто окупантів РФ на ТОТ Херсонщини

У річницю походу Пригожина на Москву агент АТЕШ — ексбоєць ПВК «Вагнер» провів диверсію в селищі Мирне Херсонської області.

У ході операції було підпалено армійський автомобіль, призначений для перекидання на фронт. Поширити

Під час атаки також було ліквідовано групу російських військових, які охороняли точку збору. Ворог втратив і техніку, і людей — просто в тилу, де почував себе у безпеці.

Мирне — це Україна. Кожен, хто приходить із війною, буде спалений та усунений.

У лавах «АТЕШ» дають шанс колишнім вагнерівцям помститися тим, хто зрадив та знищив їхнього командира.