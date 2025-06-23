АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на ТОТ Херсонщини — відео

Ексвагнерівець влаштував розплату російським військам у Скадовському районі окупованої Херсонщини. Про це повідомив рух кримськотатарського опору АТЕШ.
Головні тези:
- Рух АТЕШ влаштував диверсійну операцію на території окупованої Херсонщини, підірвавши військове авто окупантів.
- Під час атаки було ліквідовано групу російських військових, що охороняли точку збору, ворог втратив техніку та людей.
- Рух АТЕШ надає колишнім вагнерівцям можливість помститися тим, хто зрадив і знищив їхнього командира.
АТЕШ підірвав військове авто окупантів РФ на ТОТ Херсонщини
У річницю походу Пригожина на Москву агент АТЕШ — ексбоєць ПВК «Вагнер» провів диверсію в селищі Мирне Херсонської області.
Під час атаки також було ліквідовано групу російських військових, які охороняли точку збору. Ворог втратив і техніку, і людей — просто в тилу, де почував себе у безпеці.
Мирне — це Україна. Кожен, хто приходить із війною, буде спалений та усунений.
У лавах «АТЕШ» дають шанс колишнім вагнерівцям помститися тим, хто зрадив та знищив їхнього командира.
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