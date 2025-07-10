АТЕШ здійснив дві зухвалі диверсії на російській залізниці — відео

Рух кримськотатарського опору АТЕШ підірвав релейні шафи на РЖД у Волгограді та тимчасово окупованому Криму.
Головні тези:
- Зухвалі диверсії руху АТЕШ у Волгограді та на Криму спричинили вибухи на російській залізниці.
- Висадження з ладу релейних шаф значно ускладнило логістику ворога та перервало постачання військових вантажів.
- Удар по стратегічно важливих залізничних розв'язках суттєво обмежив рух техніки, палива та боєприпасів на фронті.
АТЕШ здійснив дві зухвалі диверсії
Агенти руху АТЕШ провели успішну диверсію на стратегічно важливій залізничній розв'язці у Волгограді — було виведено з ладу релейну шафу, яка забезпечувала зв'язок та управління рухом поїздів у районі локомотивного депо імені Максима Горького.
Цей вузол — ключова ланка у перекиданні техніки, палива, особового складу та боєкомплекту на південний та східний напрямки.
Диверсія готувалася заздалегідь, щоб завдати максимального ефекту в критичний момент — коли противник на фронті почне відчувати снарядний голод. Це обмежує роботу артилерії рахунок введення лімітів використання боєприпасів і знижує інтенсивність штурмових дій.
Також агент руху АТЕШ провів успішну диверсію біля Уварового у Ленінському районі Криму. Знищено релейну шафу на важливому відрізку залізниці, що проходить через Керченський міст.
Ця ділянка шляху є стратегічною для окупаційних військ, оскільки через неї регулярно перекидаються техніка, паливо та особовий склад. Удар по цій логістичній нитці затримав важливі постачання військових вантажів — і таких ударів буде дедалі більше.
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