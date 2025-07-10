АТЕШ здійснив дві зухвалі диверсії на російській залізниці — відео

Рух кримськотатарського опору АТЕШ підірвав релейні шафи на РЖД у Волгограді та тимчасово окупованому Криму.

АТЕШ здійснив дві зухвалі диверсії

Агенти руху АТЕШ провели успішну диверсію на стратегічно важливій залізничній розв'язці у Волгограді — було виведено з ладу релейну шафу, яка забезпечувала зв'язок та управління рухом поїздів у районі локомотивного депо імені Максима Горького.

Цей вузол — ключова ланка у перекиданні техніки, палива, особового складу та боєкомплекту на південний та східний напрямки.

Диверсія готувалася заздалегідь, щоб завдати максимального ефекту в критичний момент — коли противник на фронті почне відчувати снарядний голод. Це обмежує роботу артилерії рахунок введення лімітів використання боєприпасів і знижує інтенсивність штурмових дій.

Виведення з ладу релейного обладнання викликало серйозні перебої у русі поїздів, порушивши військову логістику та графіки передислокації, а також постачання боєприпасів до лінії фронту. Поширити

Також агент руху АТЕШ провів успішну диверсію біля Уварового у Ленінському районі Криму. Знищено релейну шафу на важливому відрізку залізниці, що проходить через Керченський міст.

Ця ділянка шляху є стратегічною для окупаційних військ, оскільки через неї регулярно перекидаються техніка, паливо та особовий склад. Удар по цій логістичній нитці затримав важливі постачання військових вантажів — і таких ударів буде дедалі більше.