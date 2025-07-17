АТЕШ разведал позиции мотострелковой дивизии армии РФ в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ разведал позиции мотострелковой дивизии армии РФ в Донецкой области

АТЕШ
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Источник:  АТЕШ

Агент движения сопротивления АТЕШ на Донецком направлении в течение нескольких месяцев передавал информацию о позициях и действиях подразделений 36-й мотострелковой бригады. Благодаря этой информации удалось поразить несколько важнейших целей и снизить боевой потенциал врага.

Главные тезисы

  • Подразделения 36-й мотострелковой бригады в Донецкой области были успешно выведены на атаку благодаря информации от АТЕШ.
  • Успешные удары по важным целям врага были совершены после раскрытия их позиций на Донецком направлении.

АТЕШ раскрывает позиции окупантов на Донецком направлении

Основное внимание было сосредоточено на расчетах БПЛА и РЭБ, поскольку у них есть ценные и редкие образцы техники.

Определяющим фактором была информация об изменении позиций, чтобы нанести удар с максимальной эффективностью.

Все полученные данные оперативно передавались Силам обороны для планирования и проведения соответствующих мероприятий.

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