АТЕШ разведал позиции мотострелковой дивизии армии РФ в Донецкой области

Агент движения сопротивления АТЕШ на Донецком направлении в течение нескольких месяцев передавал информацию о позициях и действиях подразделений 36-й мотострелковой бригады. Благодаря этой информации удалось поразить несколько важнейших целей и снизить боевой потенциал врага.

АТЕШ раскрывает позиции окупантов на Донецком направлении

Основное внимание было сосредоточено на расчетах БПЛА и РЭБ, поскольку у них есть ценные и редкие образцы техники.

Определяющим фактором была информация об изменении позиций, чтобы нанести удар с максимальной эффективностью.

Все полученные данные оперативно передавались Силам обороны для планирования и проведения соответствующих мероприятий.