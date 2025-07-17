АТЕШ розвідав позиції мотострілкової дивізії армії РФ на Донеччині

Агент руху опору АТЕШ на Донецькому напрямку протягом кількох місяців передавав інформацію про позиції та дії підрозділів 36-ї мотострілецької бригади. Завдяки цій інформації вдалося вразити кілька важливих цілей та знизити бойовий потенціал ворога.

АТЕШ розкриває позиції окупантів на Донецькому напрямку

Основна увага була зосереджена на розрахунках БПЛА та РЕБ, оскільки у них є цінні та рідкісні зразки техніки.

Визначальним фактором була інформація про зміну позицій, щоб завдати удару з максимальною ефективністю.

Усі отримані дані оперативно передавалися Силам оборони України для планування та проведення відповідних заходів.