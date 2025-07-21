АТЕШ провів розвідку оборонного заводу РФ у Санкт-Петербурзі

Партизани руху опору АТЕШ побували на заводі "Красный Октябрь" у Петербурзі. Це підприємство виготовляє двигуни для бойової авіації РФ.
Головні тези:
- Партизани руху АТЕШ провели розвідку на важливому оборонному заводі “Красный Октябрь” у Санкт-Петербурзі.
- Завод виготовляє силові агрегати для вертольотів Мі й Ка, газотурбінні двигуни та турбостартери для винищувачів МіГ і Су.
- Територія заводу має підвищений рівень охорони: оточена колючим дротом, діє пропускний режим, відеоспостереження та озброєна охорона.
АТЕШ розвідав місцезнаходження і роботу заводу ВПК РФ
Йдеться про одне з ключових підприємств російської військової промисловості, яке виготовляє силові агрегати для вертольотів "Мі" й "Ка", а також газотурбінні двигуни та турбостартери для винищувачів "МіГ" і "Су".
Об’єкт розташований за координатами: 59.996630, 30.365872.
Як зазначають в АТЕШ, завод має підвищений рівень охорони: його територія оточена колючим дротом, діє жорсткий пропускний режим і цілодобове відеоспостереження, працює озброєна охорона.
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