АТЕШ провів розвідку оборонного заводу РФ у Санкт-Петербурзі

Партизани руху опору АТЕШ побували на заводі "Красный Октябрь" у Петербурзі. Це підприємство виготовляє двигуни для бойової авіації РФ.

АТЕШ розвідав місцезнаходження і роботу заводу ВПК РФ

Йдеться про одне з ключових підприємств російської військової промисловості, яке виготовляє силові агрегати для вертольотів "Мі" й "Ка", а також газотурбінні двигуни та турбостартери для винищувачів "МіГ" і "Су".

Об’єкт розташований за координатами: 59.996630, 30.365872.

Як зазначають в АТЕШ, завод має підвищений рівень охорони: його територія оточена колючим дротом, діє жорсткий пропускний режим і цілодобове відеоспостереження, працює озброєна охорона.