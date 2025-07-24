АТЕШ провел разведку стратегической нефтебазы армии РФ в Воронеже

Агент партизанского движения сопротивления АТЕШ провел тщательно спланированную разведку одной из ключевых нефтебаз города Воронеж, расположенной в квартале Нафтогаза. Этот объект является стратегическим узлом для поставки горюче-смазочных материалов подразделений российских оккупантов на Харьковском и Сумском направлениях.

АТЕШ пробрался в логистический тыл оккупантов и разведал нефтебазу Воронежа

Ежедневно сотни тонн топлива по трубопроводу, железной дороге и автоколоннам поступают с этого объекта прямо в зону боевых действий.

Благодаря успешной работе нашего агента удалось получить информацию о схеме расположения резервуарных парков и магистральных ветвей, графике приемки и отгрузки топлива в ночные часы, маршрутах движения автоколонн, ведущих к зоне боевых действий на территорию Украины, а также о времени пиковых заправок, что позволяет рассчитать наиболее уязвимые моменты. Поделиться

Вся информация оперативно передана Силам обороны Украины — она позволит точечно нарушить подачу топлива и сорвать поставки противника в критический момент.

АТЕШ продолжает действовать в глубине тыла врага, собирая и передавая разведданные по важнейшим объектам.