АТЕШ провел разведку стратегической нефтебазы армии РФ в Воронеже

Агент партизанского движения сопротивления АТЕШ провел тщательно спланированную разведку одной из ключевых нефтебаз города Воронеж, расположенной в квартале Нафтогаза. Этот объект является стратегическим узлом для поставки горюче-смазочных материалов подразделений российских оккупантов на Харьковском и Сумском направлениях.
Главные тезисы
- Агент АТЕШ провел успешную разведку стратегической нефтебазы в Воронеже, являющейся ключевым узлом для поставки горюче-смазочных материалов подразделениям российских оккупантов.
- Информация о схеме и графике поставок топлива была передана Силам обороны Украины для точного нарушения поставок противника на Харьковском и Сумском направлениях.
АТЕШ пробрался в логистический тыл оккупантов и разведал нефтебазу Воронежа
Ежедневно сотни тонн топлива по трубопроводу, железной дороге и автоколоннам поступают с этого объекта прямо в зону боевых действий.
Вся информация оперативно передана Силам обороны Украины — она позволит точечно нарушить подачу топлива и сорвать поставки противника в критический момент.
АТЕШ продолжает действовать в глубине тыла врага, собирая и передавая разведданные по важнейшим объектам.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-