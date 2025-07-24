АТЕШ здійснив розвідку стратегічної нафтобази армії РФ у Воронежі

Агент партизанського руху спротиву АТЕШ провів ретельно сплановану розвідку однієї з ключових нафтобаз міста Воронеж, розташованої у кварталі Нафтогазу. Цей об'єкт є стратегічним вузлом для постачання паливно-мастильних матеріалів підрозділів російських окупантів на Харківському та Сумському напрямках.
Головні тези:
- Агент АТЕШ провів успішну розвідку стратегічної нафтобази у місті Воронеж.
- Інформація про схему та графік руху палива була передана Силам оборони України для точного порушення постачання супротивника.
- Дії АТЕШ в глибині тилу ворога дозволяють зірвати постачання підрозділів на критичний момент.
АТЕШ пробрався у логістичний тил окупантів та розвідав нафтобазу Воронежа
Щодня сотні тонн палива трубопроводом, залізницею та автоколонами надходять з цього об'єкта прямо в зону бойових дій.
Усю інформацію оперативно передано Силам оборони України — вона дасть змогу точково порушити подачу палива та зірвати постачання супротивника у критичний момент.
АТЕШ продовжує діяти в глибині тилу ворога, збираючи і передаючи розвіддані по найважливіших об'єктах.
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