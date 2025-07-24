АТЕШ здійснив розвідку стратегічної нафтобази армії РФ у Воронежі

Завдяки успішній роботі нашого агента вдалося отримати інформацію про схему розташування резервуарних парків та магістральних гілок, графік приймання та відвантаження палива в нічний годинник, маршрути руху автоколон, що ведуть до зони бойових дій на територію України, а також про час пікових заправок, що дозволяє розрахувати найбільш вразливі моменти.