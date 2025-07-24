АТЕШ здійснив розвідку стратегічної нафтобази армії РФ у Воронежі
Категорія
Світ
Дата публікації

АТЕШ здійснив розвідку стратегічної нафтобази армії РФ у Воронежі

Воронеж
Джерело:  АТЕШ

Агент партизанського руху спротиву АТЕШ провів ретельно сплановану розвідку однієї з ключових нафтобаз міста Воронеж, розташованої у кварталі Нафтогазу. Цей об'єкт є стратегічним вузлом для постачання паливно-мастильних матеріалів підрозділів російських окупантів на Харківському та Сумському напрямках. 

Головні тези:

  • Агент АТЕШ провів успішну розвідку стратегічної нафтобази у місті Воронеж.
  • Інформація про схему та графік руху палива була передана Силам оборони України для точного порушення постачання супротивника.
  • Дії АТЕШ в глибині тилу ворога дозволяють зірвати постачання підрозділів на критичний момент.

АТЕШ пробрався у логістичний тил окупантів та розвідав нафтобазу Воронежа

Щодня сотні тонн палива трубопроводом, залізницею та автоколонами надходять з цього об'єкта прямо в зону бойових дій.

Завдяки успішній роботі нашого агента вдалося отримати інформацію про схему розташування резервуарних парків та магістральних гілок, графік приймання та відвантаження палива в нічний годинник, маршрути руху автоколон, що ведуть до зони бойових дій на територію України, а також про час пікових заправок, що дозволяє розрахувати найбільш вразливі моменти.

Усю інформацію оперативно передано Силам оборони України — вона дасть змогу точково порушити подачу палива та зірвати постачання супротивника у критичний момент.

АТЕШ продовжує діяти в глибині тилу ворога, збираючи і передаючи розвіддані по найважливіших об'єктах.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ здійснив дві зухвалі диверсії на російській залізниці — відео
вибух
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ розвідав позиції мотострілкової дивізії армії РФ на Донеччині
АТЕШ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ провів розвідку оборонного заводу РФ у Санкт-Петербурзі
АТЕШ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?