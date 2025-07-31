АТЕШ розвідав місцезнаходження таємної радіолокаційної роти армії РФ у Севастополі — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ розвідав місцезнаходження таємної радіолокаційної роти армії РФ у Севастополі — фото

Севастополь
Джерело:  АТЕШ

Агенти руху спротиву АТЕШ продовжують виявляти стратегічно важливі військові об'єкти окупантів у Криму. В ході останнього етапу спостереження було розвідано окрему радіолокаційну роту в мікрорайоні Фіолент — ключовий елемент системи ППО, що забезпечує контроль та захист повітряного простору не лише над Севастополем, а й над усім західним узбережжям Криму.

Головні тези:

  • Агенти руху спротиву АТЕШ продовжують розкривати стратегічно важливі військові об'єкти окупантів у Криму.
  • Розведені радіолокаційні роти у Севастополі є значущим елементом системи ППО, забезпечуючи контроль повітряного простору.
  • Оглядова РЛС 55Ж6У «Небо» є однією з найдальших радіолокаційних станцій, ефективно виявляє повітряні та балістичні цілі.

АТЕШ знайшов нове ППО Росії у Криму

Агент АТЕШ зумів виявити оглядову РЛС 55Ж6У «Небо» — одну з найдальших радіолокаційних станцій, призначену для відстеження аеродинамічних і балістичних цілей, а також, щоглу з антеною для радіорелейної станції, завдяки якій здійснюється передача даних між командними пунктами, частинами, об'єктами ППО.

Цей об'єкт є найважливішим елементом ешелонованої системи ППО на окупованій території та відіграє критичну роль у виявленні та координації дій проти повітряних загроз.

Усю зібрану інформацію вже передано Силам оборони України для підготовки відповідних заходів щодо нейтралізації незаконної військової присутності в українському Криму.

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