АТЕШ розвідав місцезнаходження таємної радіолокаційної роти армії РФ у Севастополі — фото

Агенти руху спротиву АТЕШ продовжують виявляти стратегічно важливі військові об'єкти окупантів у Криму. В ході останнього етапу спостереження було розвідано окрему радіолокаційну роту в мікрорайоні Фіолент — ключовий елемент системи ППО, що забезпечує контроль та захист повітряного простору не лише над Севастополем, а й над усім західним узбережжям Криму.