АТЕШ розвідав місцезнаходження російської ППО на аеродромі у Качі

Українські партизани з руху опору АТЕШ провели розвідку на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.
Головні тези:
- АТЕШ розвідав російські військові об'єкти на аеродромі у Качі, виявивши радіолокаційні системи та комплекси Панцирь-С1, Подльот та П-18-2.
- Аеродром Кача є стратегічним вузлом ВКС РФ в окупованому Криму, де базується ударна авіація, логістика та радіолокаційні комплекси, координуючи авіаудари Україною.
- Партизани наголошують на постійній загрозі з боку російських систем ППО на аеродромі у Качі та відзначають часті удари у травні, липні та липні 2021 року.
АТЕШ розвідав російські військові об’єкти на аеродромі у Качі
За даними руху, на території аеродрому розміщено важливі радіолокаційні системи, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", РЛС "Подльот" та РЛС П-18-2.
Партизани нагадали, що за останні місяці по аеродрому вже завдавалися удари у травні, липні та в ніч з 23 на 24 липня. У результаті атак фіксувалися вибухи та руйнування в районі Качи та Орловки.
Це не фінал — нові удари по летовищу Кача лише питання часу. Отримані нами дані передано Силам оборони України.
"Панцир-С1" — це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Його використовують для ближнього прикриття об’єктів від повітряного нападу. Він може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.
РЛС "Подльот" — відносно нова радіолокаційна станція росіян. На озброєння російської армії її почали постачати у 2015 році. Вартість станції понад 700 млн рублів або понад 5 млн доларів.
Цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координат цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.
