АТЕШ розвідав місцезнаходження російської ППО на аеродромі у Качі

Українські партизани з руху опору АТЕШ провели розвідку на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.

АТЕШ розвідав російські військові об’єкти на аеродромі у Качі

За даними руху, на території аеродрому розміщено важливі радіолокаційні системи, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", РЛС "Подльот" та РЛС П-18-2.

Аеродром Кача є ключовим вузлом ВКС РФ в окупованому Криму. Тут розміщено ударну авіацію 318-го полку, командні пункти, логістику та радіолокаційні комплекси. Ці системи прикривають південний захід півострова та забезпечують координацію авіаударів Україною.

Партизани нагадали, що за останні місяці по аеродрому вже завдавалися удари у травні, липні та в ніч з 23 на 24 липня. У результаті атак фіксувалися вибухи та руйнування в районі Качи та Орловки.

Це не фінал — нові удари по летовищу Кача лише питання часу. Отримані нами дані передано Силам оборони України.

"Панцир-С1" — це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Його використовують для ближнього прикриття об’єктів від повітряного нападу. Він може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.

"Панцир-С1" було створено у 1994 році, а потім модернізували. Наприкінці 2012 року його взяли на озброєння російської армії.

РЛС "Подльот" — відносно нова радіолокаційна станція росіян. На озброєння російської армії її почали постачати у 2015 році. Вартість станції понад 700 млн рублів або понад 5 млн доларів.