АТЕШ разведал местонахождение российской ПВО на аэродроме в Каче

Украинские партизаны по движению сопротивления АТЕШ провели разведку на территории аэродрома Кача в оккупированном Крыму и обнаружили ключевые военные объекты россиян.

АТЕШ разведал российские военные объекты на аэродроме в Каче

По данным движения, на территории аэродрома размещены важные радиолокационные системы, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", РЛС "Подлет" и РЛС П-18-2.

Аэродром Кача является ключевым узлом ВКС РФ в оккупированном Крыму. Здесь размещены ударная авиация 318-го полка, командные пункты, логистика и радиолокационные комплексы. Эти системы прикрывают юго-запад полуострова и обеспечивают координацию авиаударов по Украине.

Партизаны напомнили, что за последние месяцы по аэродрому уже наносились удары в мае, июле и в ночь с 23 на 24 июля. В результате атак фиксировались взрывы и разрушения в районе Качи и Орловки.

Это не финал — новые удары по аэродрому Кача только вопрос времени. Полученные нами данные были переданы Силам обороны Украины.

"Панцирь-С1" — это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Его используют для ближнего прикрытия объектов от воздушного приступа. Он может защищать объект от наземных и надводных угроз.

"Панцирь-С1" была создана в 1994 году, а затем модернизирована. В конце 2012 года он был взят на вооружение российской армии.

РЛС "Подлет" — относительно новая радиолокационная станция россиян. На вооружение русской армии ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость станции свыше 700 млн. рублей или свыше 5 млн. долларов.