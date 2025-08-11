АТЕШ разведал местонахождение российской ПВО на аэродроме в Каче
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ разведал местонахождение российской ПВО на аэродроме в Каче

РЛС
Read in English
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Украинские партизаны по движению сопротивления АТЕШ провели разведку на территории аэродрома Кача в оккупированном Крыму и обнаружили ключевые военные объекты россиян.

Главные тезисы

  • Украинские партизаны отметили разведку российских военных объектов на аэродроме в Каче в оккупированном Крыму.
  • Аэродром Кача играет ключевую роль для ВКС РФ в области боевой авиации и радиолокационных комплексов.
  • Российские системы ПВО на аэродроме в Каче представляют постоянную угрозу для Украины.

АТЕШ разведал российские военные объекты на аэродроме в Каче

По данным движения, на территории аэродрома размещены важные радиолокационные системы, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", РЛС "Подлет" и РЛС П-18-2.

Аэродром Кача является ключевым узлом ВКС РФ в оккупированном Крыму. Здесь размещены ударная авиация 318-го полка, командные пункты, логистика и радиолокационные комплексы. Эти системы прикрывают юго-запад полуострова и обеспечивают координацию авиаударов по Украине.

Партизаны напомнили, что за последние месяцы по аэродрому уже наносились удары в мае, июле и в ночь с 23 на 24 июля. В результате атак фиксировались взрывы и разрушения в районе Качи и Орловки.

Это не финал — новые удары по аэродрому Кача только вопрос времени. Полученные нами данные были переданы Силам обороны Украины.

"Панцирь-С1" — это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Его используют для ближнего прикрытия объектов от воздушного приступа. Он может защищать объект от наземных и надводных угроз.

"Панцирь-С1" была создана в 1994 году, а затем модернизирована. В конце 2012 года он был взят на вооружение российской армии.

РЛС "Подлет" — относительно новая радиолокационная станция россиян. На вооружение русской армии ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость станции свыше 700 млн. рублей или свыше 5 млн. долларов.

Эту систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку стратегической нефтебазы армии РФ в Воронеже
Воронеж
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ разведал местонахождение тайной радиолокационной роты армии РФ в Севастополе — фото
Севастополь
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку на военном аэродроме РФ в Ейске
АТЕШ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?