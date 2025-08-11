АТЕШ разведал местонахождение российской ПВО на аэродроме в Каче

Украинские партизаны по движению сопротивления АТЕШ провели разведку на территории аэродрома Кача в оккупированном Крыму и обнаружили ключевые военные объекты россиян.
Главные тезисы
- Украинские партизаны отметили разведку российских военных объектов на аэродроме в Каче в оккупированном Крыму.
- Аэродром Кача играет ключевую роль для ВКС РФ в области боевой авиации и радиолокационных комплексов.
- Российские системы ПВО на аэродроме в Каче представляют постоянную угрозу для Украины.
АТЕШ разведал российские военные объекты на аэродроме в Каче
По данным движения, на территории аэродрома размещены важные радиолокационные системы, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", РЛС "Подлет" и РЛС П-18-2.
Партизаны напомнили, что за последние месяцы по аэродрому уже наносились удары в мае, июле и в ночь с 23 на 24 июля. В результате атак фиксировались взрывы и разрушения в районе Качи и Орловки.
Это не финал — новые удары по аэродрому Кача только вопрос времени. Полученные нами данные были переданы Силам обороны Украины.
"Панцирь-С1" — это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Его используют для ближнего прикрытия объектов от воздушного приступа. Он может защищать объект от наземных и надводных угроз.
РЛС "Подлет" — относительно новая радиолокационная станция россиян. На вооружение русской армии ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость станции свыше 700 млн. рублей или свыше 5 млн. долларов.
Эту систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.
