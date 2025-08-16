Агенты АТЕШ получили ценную информацию о Казанском пороховом заводе
Агенты АТЕШ получили ценную информацию о Казанском пороховом заводе

Источник:  АТЕШ

АТЕШ получил данные о производстве ракетных компонентов "Калибр" и "Искандер" в Казани

Главные тезисы

  • Агенты АТЕШ получили информацию о производстве ракетных компонентов «Калибр» и «Искандер» на Казанском пороховом заводе.
  • Данные о размещении объектов и ключевых сотрудниках помогают точно планировать удары по военной инфраструктуре.
  • Сотрудники предприятия передали информацию о внутреннем объекте добровольно, что помогает обеспечить безопасность и нейтрализовать угрозу.

АТЕШ разведал Казанский пороховый завод

Агенты движения сопротивления установили контакт с сотрудниками Казанского порохового завода — одного из ключевых предприятий ВПК РФ.

Работники, больше не желающие быть частью кровавой войны, добровольно передали информацию о внутреннем объекте: размещение цехов, складов, данные о персонале и системе охраны.

На заводе производится взрывчатка, жесткое ракетное топливо и компоненты для ракет «Калибр» и «Искандер». Эти ракеты применяются для ударов по украинским городам, приводя к гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.

Мы также получили данные о ключевых сотрудников предприятия, включая персональные данные, должности и транспорт ведущих инженеров. Нам известно, чем они ездят и по каким маршрутам. Особое внимание директор завода: мы знаем, что ты регулярно приходишь на работу около 8:55 и знаем на чем ты приезжаешь.

Вся собранная информация передана Силам обороны Украины для точного планирования ударов по объектам военной инфраструктуры.

