АТЕШ разведал Казанский пороховый завод

Агенты движения сопротивления установили контакт с сотрудниками Казанского порохового завода — одного из ключевых предприятий ВПК РФ.

Работники, больше не желающие быть частью кровавой войны, добровольно передали информацию о внутреннем объекте: размещение цехов, складов, данные о персонале и системе охраны.

На заводе производится взрывчатка, жесткое ракетное топливо и компоненты для ракет «Калибр» и «Искандер». Эти ракеты применяются для ударов по украинским городам, приводя к гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.

Мы также получили данные о ключевых сотрудников предприятия, включая персональные данные, должности и транспорт ведущих инженеров. Нам известно, чем они ездят и по каким маршрутам. Особое внимание директор завода: мы знаем, что ты регулярно приходишь на работу около 8:55 и знаем на чем ты приезжаешь. Поделиться

Вся собранная информация передана Силам обороны Украины для точного планирования ударов по объектам военной инфраструктуры.