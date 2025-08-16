АТЕШ получил данные о производстве ракетных компонентов "Калибр" и "Искандер" в Казани
Главные тезисы
- Агенты АТЕШ получили информацию о производстве ракетных компонентов «Калибр» и «Искандер» на Казанском пороховом заводе.
- Данные о размещении объектов и ключевых сотрудниках помогают точно планировать удары по военной инфраструктуре.
- Сотрудники предприятия передали информацию о внутреннем объекте добровольно, что помогает обеспечить безопасность и нейтрализовать угрозу.
АТЕШ разведал Казанский пороховый завод
Агенты движения сопротивления установили контакт с сотрудниками Казанского порохового завода — одного из ключевых предприятий ВПК РФ.
Работники, больше не желающие быть частью кровавой войны, добровольно передали информацию о внутреннем объекте: размещение цехов, складов, данные о персонале и системе охраны.
На заводе производится взрывчатка, жесткое ракетное топливо и компоненты для ракет «Калибр» и «Искандер». Эти ракеты применяются для ударов по украинским городам, приводя к гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.
Вся собранная информация передана Силам обороны Украины для точного планирования ударов по объектам военной инфраструктуры.
