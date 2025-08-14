АТЕШ провел разведку главной базы ЧФ РФ в Новороссийске
АТЕШ провел разведку главной базы ЧФ РФ в Новороссийске

Агенты движения сопротивления АТЕШ разведали стратегический объект Черноморского флота РФ в Новороссийске, который после вывода кораблей из временно оккупированного Крыма стал ключевым логистическим центром, играющим важную роль в обеспечении войны против Украины.

АТЕШ разведал главную базу ЧФ РФ в Новороссийске

Во время последней операции партизаны зафиксировали разные типы военных кораблей — от противолодочных до патрульных и ракетных. Они входят в состав бригады охраны водного района и 41-й бригады ракетных катеров.

Отмечается, что в порту также были замечены тральщики, суда обеспечения и инженерной поддержки, а в бухте танкер, вероятно, привлечен в обслуживании субмарин 4-й отдельной подводной бригады.

Дополнительно мы изучили структуру штаба базы, где сосредоточены командование, логистика и контроль за морской пехотой, отвечающей за противодиверсионную защиту.

Кроме того, на базе в Новороссийске размещены штабы, проходят ротации офицеров, обслуживаются подлодки типа "Варшавянка", а инженерные и логистические подразделения обеспечивают оперативную готовность корабельных групп.

Движение техники, загруженность причалов и активность персонала подтверждают, что объект продолжает оставаться центром морского управления Черноморского флота РФ.

