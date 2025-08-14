АТЕШ провів розвідку головної бази ЧФ РФ у Новоросійську

Агенти руху опору АТЕШ розвідали стратегічний об'єкт Чорноморського флоту РФ у Новоросійську, який після виведення кораблів із тимчасово окупованого Криму став ключовим логістичним центром, який відіграє важливу роль у забезпеченні війни проти України.
Головні тези:
- Агенти руху опору АТЕШ розкрили стратегічні об'єкти та типи військових кораблів в головній базі ЧФ РФ у Новоросійську.
- База у Новоросійську відіграє важливу роль у забезпеченні війни проти України, що підтверджують активність персоналу та рух техніки.
- Розвідана структура штабу бази зосереджена на командуванні, логістиці та контролі за морською піхотою для забезпечення протидиверсійного захисту.
АТЕШ розвідав головну базу ЧФ РФ у Новоросійську
Під час останньої операції партизани зафіксували різні типи військових кораблів — від протичовнових до патрульних та ракетних. Вони входять до складу бригади охорони водного району та 41-ї бригади ракетних катерів.
Зазначається, що у порту також були помічені тральщики, судна забезпечення та інженерної підтримки, а в бухті — танкер, ймовірно, залучений в обслуговуванні субмарин 4-ї окремої підводної бригади.
Окрім того, на базі в Новоросійську розміщені штаби, проходять ротації офіцерів, обслуговуються підводні човни типу "Варшав'янка", а інженерні та логістичні підрозділи забезпечують оперативну готовність корабельних груп.
Рух техніки, завантаженість причалів та активність персоналу підтверджують, що об'єкт продовжує залишатися центром морського управління Чорноморського флоту РФ.
