АТЕШ провів розвідку головної бази ЧФ РФ у Новоросійську

Агенти руху опору АТЕШ розвідали стратегічний об'єкт Чорноморського флоту РФ у Новоросійську, який після виведення кораблів із тимчасово окупованого Криму став ключовим логістичним центром, який відіграє важливу роль у забезпеченні війни проти України.

АТЕШ розвідав головну базу ЧФ РФ у Новоросійську

Під час останньої операції партизани зафіксували різні типи військових кораблів — від протичовнових до патрульних та ракетних. Вони входять до складу бригади охорони водного району та 41-ї бригади ракетних катерів.

Зазначається, що у порту також були помічені тральщики, судна забезпечення та інженерної підтримки, а в бухті — танкер, ймовірно, залучений в обслуговуванні субмарин 4-ї окремої підводної бригади.

Додатково ми вивчили структуру штабу бази, де зосереджено командування, логістику та контроль за морською піхотою, що відповідає за протидиверсійний захист.

Окрім того, на базі в Новоросійську розміщені штаби, проходять ротації офіцерів, обслуговуються підводні човни типу "Варшав'янка", а інженерні та логістичні підрозділи забезпечують оперативну готовність корабельних груп.