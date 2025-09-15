АТЕШ провел разведку стратегического объекта Черноморского флота РФ в Крыму.

АТЕШ разведал важный объект Черноморского флота РФ в Крыму

На одном из стратегических объектов Черноморского флота РФ в Крыму зафиксирован дефицит военной техники и продовольствия.

Агенты провели разведку 758 Центра материально-технического обеспечения (ЦМТЗ) Черноморского флота РФ в Севастополе.

Партизаны зафиксировали почти полное отсутствие техники на территории базы, а редкие машины выглядят нерабочими.

В АТЕШ констатировали наглядный признак дефицита техники у окупантов: ее опрокидывают по всему Крыму, чтобы уберечь от ударов Сил обороны Украины.

Координаты объекта: 44.58021, 33.50951

758-й ЦМТС — это стратегический объект, через который Черноморский флот получает топливо, боекомплект и продовольствие. Без его работы флот не способен вести боевые деяния. Не случайно составы центра уже становились целями атак в районе Сахарной Головки и улицы Шабалина. Поделиться

В АТЕШ добавили, что все собранные данные переданы Силам обороны Украины.