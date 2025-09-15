АТЕШ провел разведку стратегического объекта Черноморского флота РФ в Крыму.
Главные тезисы
- Агенты провели разведку стратегического объекта Черноморского флота РФ в Крыму, выявив дефицит военной техники и продовольствия на территории 758-го ЦМТС.
- Центр материально-технического обеспечения имеет ключевое значение для Черноморского флота, поскольку обеспечивает топливо, боекомплект и продовольствие для флота.
- Информация о дефиците техники уже передана Силам обороны Украины, что может повлиять на дальнейшие действия по обеспечению безопасности региона.
АТЕШ разведал важный объект Черноморского флота РФ в Крыму
На одном из стратегических объектов Черноморского флота РФ в Крыму зафиксирован дефицит военной техники и продовольствия.
Агенты провели разведку 758 Центра материально-технического обеспечения (ЦМТЗ) Черноморского флота РФ в Севастополе.
Партизаны зафиксировали почти полное отсутствие техники на территории базы, а редкие машины выглядят нерабочими.
В АТЕШ констатировали наглядный признак дефицита техники у окупантов: ее опрокидывают по всему Крыму, чтобы уберечь от ударов Сил обороны Украины.
Координаты объекта: 44.58021, 33.50951
В АТЕШ добавили, что все собранные данные переданы Силам обороны Украины.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-