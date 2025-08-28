АТЕШ выводит из строя артиллерию окупантов на ТОТ Херсонщины — видео

АТЕШ проводит диверсии на ТОТ Херсонщины

Агент движения из числа военнослужащих 328 десантно-штурмового полка армии РФ продолжает систематически минировать боеприпасы противника.

Благодаря этим действиям уже уничтожены и выведены из строя 6 подтвержденных 122-мм гаубиц Д-30, а также 2 грузовых автомобиля полных боеприпасов, в том числе личный состав, занимавшийся перевозкой боеприпасов и обслуживанием этих орудий. Поделиться

Эта работа ведется не первый день — удары по артиллерии и складам боеприпасов значительно ослабляют возможности российских войск вести огонь по позициям сил обороны Украины.