АТЕШ выводит из строя артиллерию окупантов на ТОТ Херсонщины — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ портит артиллерию окупантов РФ на Херсонском направлении.
Главные тезисы
- Крымскотатарское движение сопротивления АТЕШ проводит успешные диверсионные операции на Херсонщине, нанося ущерб артиллерии оккупантов.
- Благодаря минированию боеприпасов противника, АТЕШ уничтожил 6 гаубиц и 2 грузовых автомобиля с боеприпасами в Херсонской области.
АТЕШ проводит диверсии на ТОТ Херсонщины
Агент движения из числа военнослужащих 328 десантно-штурмового полка армии РФ продолжает систематически минировать боеприпасы противника.
Эта работа ведется не первый день — удары по артиллерии и складам боеприпасов значительно ослабляют возможности российских войск вести огонь по позициям сил обороны Украины.
Важно отметить: наш агент действует не один. В рядах АТЕШ действуют десятки агентов, которые ведут аналогичную работу не только в Херсонском направлении, но и на других участках фронта и в глубоком тылу врага.
