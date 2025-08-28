АТЕШ выводит из строя артиллерию окупантов на ТОТ Херсонщины — видео
АТЕШ выводит из строя артиллерию окупантов на ТОТ Херсонщины — видео

АТЕШ
Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ портит артиллерию окупантов РФ на Херсонском направлении.

Главные тезисы

  • Крымскотатарское движение сопротивления АТЕШ проводит успешные диверсионные операции на Херсонщине, нанося ущерб артиллерии оккупантов.
  • Благодаря минированию боеприпасов противника, АТЕШ уничтожил 6 гаубиц и 2 грузовых автомобиля с боеприпасами в Херсонской области.

АТЕШ проводит диверсии на ТОТ Херсонщины

Агент движения из числа военнослужащих 328 десантно-штурмового полка армии РФ продолжает систематически минировать боеприпасы противника.

Благодаря этим действиям уже уничтожены и выведены из строя 6 подтвержденных 122-мм гаубиц Д-30, а также 2 грузовых автомобиля полных боеприпасов, в том числе личный состав, занимавшийся перевозкой боеприпасов и обслуживанием этих орудий.

Эта работа ведется не первый день — удары по артиллерии и складам боеприпасов значительно ослабляют возможности российских войск вести огонь по позициям сил обороны Украины.

Важно отметить: наш агент действует не один. В рядах АТЕШ действуют десятки агентов, которые ведут аналогичную работу не только в Херсонском направлении, но и на других участках фронта и в глубоком тылу врага.

