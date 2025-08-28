АТЕШ виводить з ладу артилерію окупантів на ТОТ Херсонщини — відео

Рух кримськотатарського опору АТЕШ псує артилерію окупантів РФ на Херсонському напрямку.
Головні тези:
- Рух кримськотатарського опору АТЕШ виводить з ладу артилерію окупантів РФ на Херсонському напрямку, руйнуючи їхні боєприпаси.
- Агенти АТЕШ успішно мінують боєприпаси противника, знищивши 6 гаубиць та 2 вантажні автомобілі з боєприпасами на Херсонщині.
АТЕШ проводить диверсії на ТОТ Херсонщини
Агент руху з-поміж військовослужбовців 328 десантно-штурмового полку армії РФ продовжує систематично мінувати боєприпаси противника.
Ця робота ведеться не перший день — удари по артилерії та складах боєприпасів значно послаблюють можливості російських військ вести вогонь за позиціями сил оборони України.
Важливо наголосити: наш агент діє не один. У лавах АТЕШ діють десятки агентів, які ведуть аналогічну роботу не лише на Херсонському напрямку, а й на інших ділянках фронту та у глибокому тилу ворога.
