АТЕШ виводить з ладу артилерію окупантів на ТОТ Херсонщини — відео

АТЕШ проводить диверсії на ТОТ Херсонщини

Агент руху з-поміж військовослужбовців 328 десантно-штурмового полку армії РФ продовжує систематично мінувати боєприпаси противника.

Завдяки цим діям вже знищено та виведено з ладу 6 підтверджених 122-мм гаубиць Д-30, а також 2 вантажні автомобілі повних боєприпасів, у тому числі особовий склад, який займався перевезенням боєприпасів та обслуговуванням цих знарядь. Поширити

Ця робота ведеться не перший день — удари по артилерії та складах боєприпасів значно послаблюють можливості російських військ вести вогонь за позиціями сил оборони України.