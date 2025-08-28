АТЕШ виводить з ладу артилерію окупантів на ТОТ Херсонщини — відео
АТЕШ виводить з ладу артилерію окупантів на ТОТ Херсонщини — відео

гаубиця
Read in English
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ псує артилерію окупантів РФ на Херсонському напрямку.

Головні тези:

  • Рух кримськотатарського опору АТЕШ виводить з ладу артилерію окупантів РФ на Херсонському напрямку, руйнуючи їхні боєприпаси.
  • Агенти АТЕШ успішно мінують боєприпаси противника, знищивши 6 гаубиць та 2 вантажні автомобілі з боєприпасами на Херсонщині.

АТЕШ проводить диверсії на ТОТ Херсонщини

Агент руху з-поміж військовослужбовців 328 десантно-штурмового полку армії РФ продовжує систематично мінувати боєприпаси противника.

Завдяки цим діям вже знищено та виведено з ладу 6 підтверджених 122-мм гаубиць Д-30, а також 2 вантажні автомобілі повних боєприпасів, у тому числі особовий склад, який займався перевезенням боєприпасів та обслуговуванням цих знарядь.

Ця робота ведеться не перший день — удари по артилерії та складах боєприпасів значно послаблюють можливості російських військ вести вогонь за позиціями сил оборони України.

Важливо наголосити: наш агент діє не один. У лавах АТЕШ діють десятки агентів, які ведуть аналогічну роботу не лише на Херсонському напрямку, а й на інших ділянках фронту та у глибокому тилу ворога.

