АТЕШ совершил диверсию на оборонном заводе в российской Туле — видео

Движение сопротивления АТЕШ совершило атаку на завод ПВО в Туле. В частности, партизаны уничтожили башню связи.
Главные тезисы
- Движение сопротивления АТЕШ совершило атаку на завод ПВО в Туле, уничтожив башню связи.
- Действия АТЕШ направлены на уничтожение инфраструктуры российского военно-промышленного комплекса.
- Боевики отмечают, что объект завода АО 'Щегловский вал' был под наблюдением, и сейчас перешли к активным действиям.
АТЕШ совершил диверсию в российской Туле
Агенты движения отключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить башню связи возле завода АО "Щегловский вал".
АТЕШ уточнил, что предприятие относится к российскому военно-промышленному комплексу. Как поясняется, на нем разрабатываются системы противовоздушной обороны, скорострельные пушки и стрелковое оружие.
Также в АТЕШ рассказали, что ранее уже проводили разведку этого объекта, и по заводу наносили удары Силы обороны Украины. Но теперь и само движение изменяет подход.
Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия — и это только начало!
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-