АТЕШ совершил диверсию на оборонном заводе в российской Туле — видео

Движение сопротивления АТЕШ совершило атаку на завод ПВО в Туле. В частности, партизаны уничтожили башню связи.

АТЕШ совершил диверсию в российской Туле

Агенты движения отключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить башню связи возле завода АО "Щегловский вал".

АТЕШ уточнил, что предприятие относится к российскому военно-промышленному комплексу. Как поясняется, на нем разрабатываются системы противовоздушной обороны, скорострельные пушки и стрелковое оружие.

В частности, в цехах завода собирают ПТРК "Корнет" и ЗРПК "Панцирь-С".

Также в АТЕШ рассказали, что ранее уже проводили разведку этого объекта, и по заводу наносили удары Силы обороны Украины. Но теперь и само движение изменяет подход.