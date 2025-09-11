АТЕШ совершил диверсию на оборонном заводе в российской Туле — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

АТЕШ совершил диверсию на оборонном заводе в российской Туле — видео

диверсия
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Движение сопротивления АТЕШ совершило атаку на завод ПВО в Туле. В частности, партизаны уничтожили башню связи.

Главные тезисы

  • Движение сопротивления АТЕШ совершило атаку на завод ПВО в Туле, уничтожив башню связи.
  • Действия АТЕШ направлены на уничтожение инфраструктуры российского военно-промышленного комплекса.
  • Боевики отмечают, что объект завода АО 'Щегловский вал' был под наблюдением, и сейчас перешли к активным действиям.

АТЕШ совершил диверсию в российской Туле

Агенты движения отключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить башню связи возле завода АО "Щегловский вал".

АТЕШ уточнил, что предприятие относится к российскому военно-промышленному комплексу. Как поясняется, на нем разрабатываются системы противовоздушной обороны, скорострельные пушки и стрелковое оружие.

В частности, в цехах завода собирают ПТРК "Корнет" и ЗРПК "Панцирь-С".

Также в АТЕШ рассказали, что ранее уже проводили разведку этого объекта, и по заводу наносили удары Силы обороны Украины. Но теперь и само движение изменяет подход.

Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия — и это только начало!

