АТЕШ здійснив диверсію на оборонному заводі у російській Тулі — відео
Категорія
Події
Дата публікації

бавовна
Джерело:  АТЕШ

Рух опору АТЕШ здійснив атаку на завод ППО в Тулі. Зокрема, партизани знищили вежу зв'язку.

Головні тези:

  • Рух опору АТЕШ здійснив диверсію на оборонному заводі в Тулі, атакуючи важливу інфраструктуру в російському військово-промисловому комплексі.
  • Внаслідок диверсії вдалося знищити вежу зв'язкуна заводі АТ “Щегловський вал”.
  • Бойовики позначили, що цей об'єкт був під наглядом і раніше, але зараз перейшли до активних дій у знищенні військової інфраструктури.

Агенти руху успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі в Тулі. Унаслідок диверсії вдалося знищити вежу зв'язку біля заводу АТ "Щегловський вал".

АТЕШ уточнив, що це підприємство належить до російського військово-промислового комплексу. Як пояснюється, на ньому розробляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати і стрілецьку зброю.

Зокрема, у цехах заводу збирають ПТРК "Корнет" і ЗРПК "Панцир-С".

Також в АТЕШ розповіли, що раніше вже проводили розвідку цього об'єкта, і по заводу завдавали ударів Сили оборони України. Але тепер і сам рух змінює підхід.

Тепер ми переходимо до більш активних дій і знищуємо інфраструктуру підприємства — і це тільки початок!

