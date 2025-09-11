АТЕШ здійснив диверсію на оборонному заводі у російській Тулі — відео

Рух опору АТЕШ здійснив атаку на завод ППО в Тулі. Зокрема, партизани знищили вежу зв'язку.
Головні тези:
- Рух опору АТЕШ здійснив диверсію на оборонному заводі в Тулі, атакуючи важливу інфраструктуру в російському військово-промисловому комплексі.
- Внаслідок диверсії вдалося знищити вежу зв'язкуна заводі АТ “Щегловський вал”.
- Бойовики позначили, що цей об'єкт був під наглядом і раніше, але зараз перейшли до активних дій у знищенні військової інфраструктури.
Агенти руху успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі в Тулі. Унаслідок диверсії вдалося знищити вежу зв'язку біля заводу АТ "Щегловський вал".
АТЕШ уточнив, що це підприємство належить до російського військово-промислового комплексу. Як пояснюється, на ньому розробляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати і стрілецьку зброю.
Також в АТЕШ розповіли, що раніше вже проводили розвідку цього об'єкта, і по заводу завдавали ударів Сили оборони України. Але тепер і сам рух змінює підхід.
Тепер ми переходимо до більш активних дій і знищуємо інфраструктуру підприємства — і це тільки початок!
