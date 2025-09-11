АТЕШ здійснив диверсію на оборонному заводі у російській Тулі — відео

АТЕШ здійснив диверсію у російській Тулі

Агенти руху успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі в Тулі. Унаслідок диверсії вдалося знищити вежу зв'язку біля заводу АТ "Щегловський вал".

АТЕШ уточнив, що це підприємство належить до російського військово-промислового комплексу. Як пояснюється, на ньому розробляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати і стрілецьку зброю.

Зокрема, у цехах заводу збирають ПТРК "Корнет" і ЗРПК "Панцир-С". Поширити

Також в АТЕШ розповіли, що раніше вже проводили розвідку цього об'єкта, і по заводу завдавали ударів Сили оборони України. Але тепер і сам рух змінює підхід.