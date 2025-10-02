АТЕШ провів розвідку ІОЦ Чорноморського флоту РФ у Севастополі
АТЕШ провів розвідку ІОЦ Чорноморського флоту РФ у Севастополі

АТЕШ
Джерело:  АТЕШ

Партизани АТЕШ пробралися в Інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Головні тези:

  • Партизани АТЕШ провели розвідку в Інформаційно-обчислювальному центрі ЧФ РФ у Севастополі, що дозволило отримати важливу інформацію.
  • Інформаційно-обчислювальний центр ЧФ РФ у Севастополі виконує ключові функції для армії, збираючи, обробляючи та аналізуючи величезні обсяги даних.

Інформаційно-обчислювальний центр ЧФ РФ — під прицілом АТЕШ

Агенти руху опору провели розвідку Інформаційно-обчислювального центру Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Цей центр — мозок та нервова система будь-якої сучасної армії: тут збирають, обробляють та аналізують величезні обсяги даних, забезпечуючи ухвалення рішень на всіх рівнях.

Адреса: вул. Руднєва, 1-Б, Севастополь. Координати: 44.585227, 33.5103498

ІОЦ отримує інформацію від супутників та безпілотників, моделює дії супротивника, координує роботу різних родів військ та захищає мережі від кібератак.

Агент АТЕШ вивчив систему охорони та графік роботи центру. Ймовірно, тут знаходяться системи зберігання даних та потужна комп'ютерна техніка.

Кожна деталь фіксується нашими агентами. Ця інформація дозволяє тримати ворога під постійним наглядом та зміцнює контроль над ситуацією.

