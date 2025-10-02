АТЕШ провів розвідку ІОЦ Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Партизани АТЕШ пробралися в Інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
Головні тези:
- Партизани АТЕШ провели розвідку в Інформаційно-обчислювальному центрі ЧФ РФ у Севастополі, що дозволило отримати важливу інформацію.
- Інформаційно-обчислювальний центр ЧФ РФ у Севастополі виконує ключові функції для армії, збираючи, обробляючи та аналізуючи величезні обсяги даних.
Інформаційно-обчислювальний центр ЧФ РФ — під прицілом АТЕШ
Агенти руху опору провели розвідку Інформаційно-обчислювального центру Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
Адреса: вул. Руднєва, 1-Б, Севастополь. Координати: 44.585227, 33.5103498
ІОЦ отримує інформацію від супутників та безпілотників, моделює дії супротивника, координує роботу різних родів військ та захищає мережі від кібератак.
Кожна деталь фіксується нашими агентами. Ця інформація дозволяє тримати ворога під постійним наглядом та зміцнює контроль над ситуацією.
