АТЕШ провел разведку ИВЦ Черноморского флота РФ в Севастополе
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ провел разведку ИВЦ Черноморского флота РФ в Севастополе

АТЕШ
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Партизаны АТЕШ проникли в Информационно-вычислительный центр Черноморского флота РФ в Севастополе.

Главные тезисы

  • Агенты АТЕШ осуществили разведку в Информационно-вычислительном центре ЧФ РФ в Севастополе, что позволило получить ключевую информацию.
  • ИВЦ Черноморского флота выполняет важные функции для армии, собирая и обрабатывая огромные объемы данных.
  • Центр моделирует действия противника, координирует работу разных родов войск и защищает сети от кибератак.

Информационно-вычислительный центр ЧФ РФ — под прицелом АТЕШ

Агенты движения сопротивления провели разведку Информационно вычислительного центра Черноморского флота РФ в Севастополе.

Этот центр — мозг и нервная система любой современной армии: здесь собирают, обрабатывают и анализируют огромные объемы данных, обеспечивая принятие решений на всех уровнях.

Адрес: ул. Руднева, 1-Б, Севастополь. Координаты: 44.585227, 33.5103498

ИОЦ получает информацию от спутников и беспилотников, моделирует действия противника, координирует работу разных родов войск и защищает сети от кибератак.

Агент АТЕШ изучил систему охраны и график работы центра. Вероятно здесь находятся системы хранения данных и мощная компьютерная техника.

Любая деталь фиксируется нашими агентами. Эта информация позволяет держать врага под постоянным наблюдением и укрепляет контроль над ситуацией.

