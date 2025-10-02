АТЕШ провел разведку ИВЦ Черноморского флота РФ в Севастополе

Партизаны АТЕШ проникли в Информационно-вычислительный центр Черноморского флота РФ в Севастополе.
Главные тезисы
- Агенты АТЕШ осуществили разведку в Информационно-вычислительном центре ЧФ РФ в Севастополе, что позволило получить ключевую информацию.
- ИВЦ Черноморского флота выполняет важные функции для армии, собирая и обрабатывая огромные объемы данных.
- Центр моделирует действия противника, координирует работу разных родов войск и защищает сети от кибератак.
Информационно-вычислительный центр ЧФ РФ — под прицелом АТЕШ
Агенты движения сопротивления провели разведку Информационно вычислительного центра Черноморского флота РФ в Севастополе.
Адрес: ул. Руднева, 1-Б, Севастополь. Координаты: 44.585227, 33.5103498
ИОЦ получает информацию от спутников и беспилотников, моделирует действия противника, координирует работу разных родов войск и защищает сети от кибератак.
Любая деталь фиксируется нашими агентами. Эта информация позволяет держать врага под постоянным наблюдением и укрепляет контроль над ситуацией.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-