Движение сопротивления АТЕШ подорвало железную дорогу на временно оккупированной Донбассе. Диверсия состоялась в Волновахе.
Главные тезисы
- Диверсия на железной дороге в Волновахе была совершена движением сопротивления АТЕШ, исключив возможность поставки вражеских боеприпасов и замедлив темпы боевых операций.
- Волноваха является ключевым узлом поставок на Запорожском и Херсонском направлениях, поэтому нарушение логистики в этом районе оказывает серьезное воздействие на вражеские силы.
АТЕШ блокирует тылы врага: удар по логистике в Волновахе
Агент АТЕШ провел диверсию на железной дороге в районе населенного пункта Волноваха (47°34'51.8"N 37°30'32.6"E), препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава.
Волноваха — ключевой узел поставок на Запорожском и Херсонском направлениях. Нарушение логистики замедляет темпы боевых операций врага, создавая цепочку сбоев в тылах оккупантов. ️
