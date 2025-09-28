АТЕШ совершил диверсию на железной дороге в оккупированной Волновахе — видео
АТЕШ совершил диверсию на железной дороге в оккупированной Волновахе — видео

АТЕШ
Источник:  АТЕШ

Движение сопротивления АТЕШ подорвало железную дорогу на временно оккупированной Донбассе. Диверсия состоялась в Волновахе.

  • Диверсия на железной дороге в Волновахе была совершена движением сопротивления АТЕШ, исключив возможность поставки вражеских боеприпасов и замедлив темпы боевых операций.
  • Волноваха является ключевым узлом поставок на Запорожском и Херсонском направлениях, поэтому нарушение логистики в этом районе оказывает серьезное воздействие на вражеские силы.

АТЕШ блокирует тылы врага: удар по логистике в Волновахе

Агент АТЕШ провел диверсию на железной дороге в районе населенного пункта Волноваха (47°34'51.8"N 37°30'32.6"E), препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава.

Волноваха — ключевой узел поставок на Запорожском и Херсонском направлениях. Нарушение логистики замедляет темпы боевых операций врага, создавая цепочку сбоев в тылах оккупантов. ️

Каждое наблюдение и сигнал наших агентов — прямой удар по войскам противника. Враг больше не может чувствовать себя в безопасности, даже в тылу.

