Диверсия на ТОТ Запорожской области — ликвидировано почти 20 офицеров армии РФ

В Запорожской области произошла диверсия, в результате которой было ликвидировано сразу 18 офицеров оперативного состава штаба 35 общевойсковой армии страны-агрессорки РФ.
Главные тезисы
- В результате диверсии в Запорожской области были ликвидированы 18 офицеров армии РФ.
- Диверсия произошла возле командного пункта 35-й общевойсковой армии РФ в районе временно оккупированного населённого пункта Воскресенка.
- Подпал привёл к гибели оперативного состава штаба из-за задымления и заполнения командного пункта угарным газом.
Диверсия на ТОТ Запорожской области: ликвидировано 18 оккупантов РФ
Об этом 18 сентября, сообщает "Хочу жить" — государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
По данным Коордштаба, диверсия произошла 30 августа в районе временно оккупированного населённого пункта Воскресенка. У командного пункта 35 армии РФ неизвестные подожгли сухую траву.
Огонь быстро распространился на помещение и блиндаж командного пункта. Из-за задымления и заполнения командного пункта угарным газом оперативный состав штаба не смог спастись.
Также опубликован список ликвидированных офицеров армии РФ.
Напомним, 1 сентября эксрадник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что 30 августа в районе села Воскресенка Запорожской области в результате успешной совместной операции ГУР и Мариупольского Сопротивления был сожжен командный пункт россиян.
