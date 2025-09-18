Диверсия на ТОТ Запорожской области — ликвидировано почти 20 офицеров армии РФ

В Запорожской области произошла диверсия, в результате которой было ликвидировано сразу 18 офицеров оперативного состава штаба 35 общевойсковой армии страны-агрессорки РФ.

Диверсия на ТОТ Запорожской области: ликвидировано 18 оккупантов РФ

Об этом 18 сентября, сообщает "Хочу жить" — государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

По данным Коордштаба, диверсия произошла 30 августа в районе временно оккупированного населённого пункта Воскресенка. У командного пункта 35 армии РФ неизвестные подожгли сухую траву.

Огонь быстро распространился на помещение и блиндаж командного пункта. Из-за задымления и заполнения командного пункта угарным газом оперативный состав штаба не смог спастись.

Также опубликован список ликвидированных офицеров армии РФ.

Напомним, 1 сентября эксрадник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что 30 августа в районе села Воскресенка Запорожской области в результате успешной совместной операции ГУР и Мариупольского Сопротивления был сожжен командный пункт россиян.