Диверсія на ТОТ Запорізької області — ліквідовано майже 20 офіцерів армії РФ

У Запорізькій області сталася диверсія, внаслідок якої було ліквідовано одразу 18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальновійськової армії країни-агресорки РФ.

Диверсія на ТОТ Запорізької області: ліквідовано 18 окупантів РФ

Про це 18 вересня, повідомляє “Хочу жить” — державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За даними Коордштабу, диверсія сталася 30 серпня у районі тимчасово окупованого населеного пункту Воскресенка. Біля командного пункту 35 армії РФ невідомі підпалили суху траву.

Вогонь швидко поширився на приміщення та бліндажі командного пункту. Через задимлення та заповнення командного пункту чадним газом оперативний склад штабу не зміг врятуватися.

Також було опубліковано список ліквідованих офіцерів армії РФ.

Нагадаємо, 1 вересня ексрадник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що 30 серпня в районі села Воскресенка Запорізької області внаслідок успішної спільної операції ГУР та Маріупольського Спротиву було спалено командний пункт росіян.