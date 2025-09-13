Диверсія на залізниці в Орловській області РФ — рух потягів заблоковано
Диверсія на залізниці в Орловській області РФ — рух потягів заблоковано

диверсія
Джерело:  online.ua

В Орловській області загинули двоє людей через підрив вибухівки, закладеної на залізничних коліях. Рух низки потягів заблоковано.

Головні тези:

  • Диверсія на залізниці в Орловській області призвела до загибелі двох співробітників Росгвардії.
  • Був заблокований рух низки поїздів на перегоні Малоархангельськ — Глазунівка через підрив вибухівки.

Невідомі провели диверсію на залізниці в Орловській області РФ

Про це повідомив голова регіону Андрій Кличков. За його словами, вибух стався на перегоні Малоархангельськ — Глазунівка.

Як мінімум 10 поїздів затримано через вибух на залізниці в Орловській області.

Про це заявили у Московській залізниці.

Загиблими на залізничних коліях в Орловській області виявилися двоє співробітників Росгвардії. Про це стало відомо із повідомлення губернатора Курської області Олександра Хінштейна.

До цього статус загиблих не розкривався, проте Хінштейн у своєму повідомленні заявив, що двоє загиблих, як і один тяжко поранений, — співробітники Росгвардії.

З його слів, постраждалих серед пасажирів немає.

