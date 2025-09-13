Диверсія на залізниці в Орловській області РФ — рух потягів заблоковано

В Орловській області загинули двоє людей через підрив вибухівки, закладеної на залізничних коліях. Рух низки потягів заблоковано.
Головні тези:
- Диверсія на залізниці в Орловській області призвела до загибелі двох співробітників Росгвардії.
- Був заблокований рух низки поїздів на перегоні Малоархангельськ — Глазунівка через підрив вибухівки.
Невідомі провели диверсію на залізниці в Орловській області РФ
Про це повідомив голова регіону Андрій Кличков. За його словами, вибух стався на перегоні Малоархангельськ — Глазунівка.
Як мінімум 10 поїздів затримано через вибух на залізниці в Орловській області.
Про це заявили у Московській залізниці.
Загиблими на залізничних коліях в Орловській області виявилися двоє співробітників Росгвардії. Про це стало відомо із повідомлення губернатора Курської області Олександра Хінштейна.
З його слів, постраждалих серед пасажирів немає.
