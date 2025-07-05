Масштабна диверсія відбулася неподалік російського Владивостока — джерела

У районі Владивостока вибухнув російський магістральний газогін та знищено водогін. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у Головному управлінні розвідки.

Масштабна диверсія поблизу російського Владивостока: що відомо

На далекому сході країни-агресорки внаслідок вибуху та подальшої пожежі було знищено гілки магістрального газогону «Владивосток», що проходить уздовж узбережжя Японського моря.

Як повідомляють наші джерела в українській воєнній розвідці, газогін зокрема забезпечує газопостачання ряду військових обʼєктів ЗС РФ, розташованих вздовж побережжя Японського моря, а саме — окремі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

Зазначається, що частина вказаного газогону здана в експлуатацію у березні 2025 року. Також шляхом підриву знищений водогін, що забезпечує питною водою військові гарнізони.

За інформацією джерел, вибухи пролунали близько першої-другої ночі 5 липня, після чого сталася масштабна пожежа. Після цього на місце прибули спецслужби РФ та ремонті бригади. Поширити

Аби приховати інформацію від місцевого населення, зважаючи на святкування 165-річчя створення м. Владивосток, місцеві спецслужби вимкнули мобільний інтернет та звʼязок в районі бухти Лазурна (Шамора).