Масштабна диверсія відбулася неподалік російського Владивостока — джерела

У районі Владивостока вибухнув російський магістральний газогін та знищено водогін. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у Головному управлінні розвідки.
Головні тези:
- Диверсія на газогоні та водогоні поблизу Владивостока викликала масштабну пожежу та знищила важливі газопроводи та водопровід.
- Подія відбулася в районі Японського моря, де газогін забезпечував газопостачання деяких військових об'єктів Російської Федерації.
- Вибухи пролунали вночі 5 липня, після чого сталася масштабна пожежа, а місцеві спецслужби вимкнули зв'язок для приховування інформації.
Масштабна диверсія поблизу російського Владивостока: що відомо
На далекому сході країни-агресорки внаслідок вибуху та подальшої пожежі було знищено гілки магістрального газогону «Владивосток», що проходить уздовж узбережжя Японського моря.
Як повідомляють наші джерела в українській воєнній розвідці, газогін зокрема забезпечує газопостачання ряду військових обʼєктів ЗС РФ, розташованих вздовж побережжя Японського моря, а саме — окремі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.
Зазначається, що частина вказаного газогону здана в експлуатацію у березні 2025 року. Також шляхом підриву знищений водогін, що забезпечує питною водою військові гарнізони.
Аби приховати інформацію від місцевого населення, зважаючи на святкування 165-річчя створення м. Владивосток, місцеві спецслужби вимкнули мобільний інтернет та звʼязок в районі бухти Лазурна (Шамора).
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