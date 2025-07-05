Масштабная диверсия состоялась недалеко от российского Владивостока — источники

В районе Владивостока взорвался российский магистральный газопровод и уничтожен водопровод. Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки.
Главные тезисы
- В результате диверсии у Владивостока были уничтожены важные газопроводы и водопровод, обеспечивающие газоснабжение и питьевую воду военных объектов.
- Взрывы на газопроводе и водопроводе вызвали масштабный пожар, что привело к нарушению работы военных подразделений.
Масштабная диверсия вблизи российского Владивостока: что известно
На дальнем востоке страны-агрессоры в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода «Владивосток», проходящего вдоль побережья Японского моря.
Как сообщают наши источники в украинской военной разведке, газопровод обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ, расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно — отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.
Отмечается, что часть указанного газопровода сдана в эксплуатацию в марте 2025 года. Также путем подрыва уничтожен водопровод, снабжающий питьевой водой военные гарнизоны.
Чтобы скрыть информацию от местного населения, учитывая празднование 165-летия создания г. Владивосток, местные спецслужбы отключили мобильный интернет и связь в районе бухты Лазурная (Шамора).
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-