Масштабная диверсия состоялась недалеко от российского Владивостока — источники
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Проиcшествия
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Масштабная диверсия состоялась недалеко от российского Владивостока — источники

бавовна
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Источник:  online.ua

В районе Владивостока взорвался российский магистральный газопровод и уничтожен водопровод. Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки.

Главные тезисы

  • В результате диверсии у Владивостока были уничтожены важные газопроводы и водопровод, обеспечивающие газоснабжение и питьевую воду военных объектов.
  • Взрывы на газопроводе и водопроводе вызвали масштабный пожар, что привело к нарушению работы военных подразделений.

Масштабная диверсия вблизи российского Владивостока: что известно

На дальнем востоке страны-агрессоры в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода «Владивосток», проходящего вдоль побережья Японского моря.

Как сообщают наши источники в украинской военной разведке, газопровод обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ, расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно — отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

Отмечается, что часть указанного газопровода сдана в эксплуатацию в марте 2025 года. Также путем подрыва уничтожен водопровод, снабжающий питьевой водой военные гарнизоны.

По информации источников, взрывы прогремели около часу ночи 5 июля, после чего произошел масштабный пожар. После этого на место прибыли спецслужбы РФ и ремонт бригады.

Чтобы скрыть информацию от местного населения, учитывая празднование 165-летия создания г. Владивосток, местные спецслужбы отключили мобильный интернет и связь в районе бухты Лазурная (Шамора).

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