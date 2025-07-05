Масштабная диверсия состоялась недалеко от российского Владивостока — источники

В районе Владивостока взорвался российский магистральный газопровод и уничтожен водопровод. Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки.

Масштабная диверсия вблизи российского Владивостока: что известно

На дальнем востоке страны-агрессоры в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода «Владивосток», проходящего вдоль побережья Японского моря.

Как сообщают наши источники в украинской военной разведке, газопровод обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ, расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно — отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

Отмечается, что часть указанного газопровода сдана в эксплуатацию в марте 2025 года. Также путем подрыва уничтожен водопровод, снабжающий питьевой водой военные гарнизоны.

По информации источников, взрывы прогремели около часу ночи 5 июля, после чего произошел масштабный пожар. После этого на место прибыли спецслужбы РФ и ремонт бригады. Поделиться

Чтобы скрыть информацию от местного населения, учитывая празднование 165-летия создания г. Владивосток, местные спецслужбы отключили мобильный интернет и связь в районе бухты Лазурная (Шамора).