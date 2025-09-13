Диверсия на железной дороге в Орловской области РФ — движение поездов заблокировано

В Орловской области погибли два человека из-за подрыва взрывчатки, заложенной на железнодорожных путях. Движение ряда поездов заблокировано.
Главные тезисы
- Подрыв взрывчатки на железнодорожных путях Орловской области привел к гибели двух сотрудников Росгвардии.
- Диверсия на перегоне Малоархангельск — Глазуновка привела к блокировке движения ряда поездов.
Неизвестные провели диверсию на железной дороге в Орловской области РФ
Об этом сообщил глава региона Андрей Кличков. По его словам, взрыв произошел на перегоне Малоархангельск — Глазуновка.
Как минимум 10 поездов задержаны из-за взрыва на железной дороге в Орловской области.
Об этом заявили в столичной стальной дороге.
Погибшими на железнодорожных путях в Орловской области оказались два сотрудника Росгвардии. Об этом стало известно из сообщения губернатора Курской области Александра Хинштейна.
По его словам, пострадавших среди пассажиров нет.
