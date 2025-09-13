Диверсия на железной дороге в Орловской области РФ — движение поездов заблокировано
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Диверсия на железной дороге в Орловской области РФ — движение поездов заблокировано

диверсия
Читати українською
Источник:  online.ua

В Орловской области погибли два человека из-за подрыва взрывчатки, заложенной на железнодорожных путях. Движение ряда поездов заблокировано.

Главные тезисы

  • Подрыв взрывчатки на железнодорожных путях Орловской области привел к гибели двух сотрудников Росгвардии.
  • Диверсия на перегоне Малоархангельск — Глазуновка привела к блокировке движения ряда поездов.

Неизвестные провели диверсию на железной дороге в Орловской области РФ

Об этом сообщил глава региона Андрей Кличков. По его словам, взрыв произошел на перегоне Малоархангельск — Глазуновка.

Как минимум 10 поездов задержаны из-за взрыва на железной дороге в Орловской области.

Об этом заявили в столичной стальной дороге.

Погибшими на железнодорожных путях в Орловской области оказались два сотрудника Росгвардии. Об этом стало известно из сообщения губернатора Курской области Александра Хинштейна.

До этого статус погибших не раскрывался, однако Хинштейн в своем сообщении заявил, что двое погибших, как и один тяжело ранены, — сотрудники Росгвардии.

По его словам, пострадавших среди пассажиров нет.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Диверсия на российской железной дороге в Нижнем Тагиле — появились новые фото
Железная дорога
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Диверсия под Мелитополем. АТЕШ взорвал авто с оккупантами РФ — видео
взрыв
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная диверсия состоялась недалеко от российского Владивостока — источники
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?