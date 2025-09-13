Диверсия на железной дороге в Орловской области РФ — движение поездов заблокировано

В Орловской области погибли два человека из-за подрыва взрывчатки, заложенной на железнодорожных путях. Движение ряда поездов заблокировано.

Неизвестные провели диверсию на железной дороге в Орловской области РФ

Об этом сообщил глава региона Андрей Кличков. По его словам, взрыв произошел на перегоне Малоархангельск — Глазуновка.

Как минимум 10 поездов задержаны из-за взрыва на железной дороге в Орловской области.

Об этом заявили в столичной стальной дороге.

Погибшими на железнодорожных путях в Орловской области оказались два сотрудника Росгвардии. Об этом стало известно из сообщения губернатора Курской области Александра Хинштейна.

До этого статус погибших не раскрывался, однако Хинштейн в своем сообщении заявил, что двое погибших, как и один тяжело ранены, — сотрудники Росгвардии. Поделиться

По его словам, пострадавших среди пассажиров нет.