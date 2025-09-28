АТЕШ здійснив диверсію на залізниці в окупованій Волновасі — відео

Рух опору АТЕШ підірвав залізницю на тимчасово окупованій Донеччині. Диверсія відбулася у Волновасі.
Головні тези:
- Рух опору АТЕШ вчинив диверсію на залізниці у Волновасі, унеможлививши постачання ворожих боєприпасів.
- Дія АТЕШ у Волновасі створює ланцюжок збоїв у тилах окупантів, уповільнюючи темпи бойових операцій ворога.
АТЕШ блокує тили ворога: удар по логістиці у Волновасі
Агент АТЕШ провів диверсію на залізниці в районі населеного пункту Волноваха (47°34'51.8"N 37°30'32.6"E), перешкоджаючи постачанню боєприпасів, техніки та особового складу.
Волноваха — ключовий вузол постачання на Запорізькому та Херсонському напрямках. Порушення логістики уповільнює темпи бойових операцій ворога, створюючи ланцюжок збоїв у тилах окупантів. ️
