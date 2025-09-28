АТЕШ здійснив диверсію на залізниці в окупованій Волновасі — відео
АТЕШ здійснив диверсію на залізниці в окупованій Волновасі — відео

АТЕШ
Read in English
Джерело:  АТЕШ

Рух опору АТЕШ підірвав залізницю на тимчасово окупованій Донеччині. Диверсія відбулася у Волновасі.

Головні тези:

  • Рух опору АТЕШ вчинив диверсію на залізниці у Волновасі, унеможлививши постачання ворожих боєприпасів.
  • Дія АТЕШ у Волновасі створює ланцюжок збоїв у тилах окупантів, уповільнюючи темпи бойових операцій ворога.

АТЕШ блокує тили ворога: удар по логістиці у Волновасі

Агент АТЕШ провів диверсію на залізниці в районі населеного пункту Волноваха (47°34'51.8"N 37°30'32.6"E), перешкоджаючи постачанню боєприпасів, техніки та особового складу.

Волноваха — ключовий вузол постачання на Запорізькому та Херсонському напрямках. Порушення логістики уповільнює темпи бойових операцій ворога, створюючи ланцюжок збоїв у тилах окупантів. ️

Кожне спостереження та сигнал наших агентів — прямий удар по військах супротивника. Ворог більше не може почуватися у безпеці, навіть у тилу.

Більше по темі

Масштабна диверсія відбулася неподалік російського Владивостока — джерела
бавовна
Диверсія на залізниці в Орловській області РФ — рух потягів заблоковано
диверсія
Диверсія на ТОТ Запорізької області — ліквідовано майже 20 офіцерів армії РФ
Проєкт "Хочу жить"
втрати

