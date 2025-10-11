Окупанти втрачають загиблих сотнями на півдні України — АТЕШ

Агенти АТЕШ з 385-го мотострілецького та 345-го десантно-штурмового полків повідомляють про критичну ситуацію.

За останній тиждень лише ці підрозділи втратили вбитими 126 військовослужбовців та 228 пораненими.

У 385-му полку втрати склали 54 особи вбитими та 106 пораненими. У 345-му полку — 72 вбиті та 122 поранені.

Медичну службу окупантів повністю паралізовано таким потоком поранених. У польових шпиталях закінчилися базові медикаменти, а тяжко поранених залишають помирати без допомоги. Командування приховує реальні масштаби втрат, списуючи загиблих на зниклих безвісти.