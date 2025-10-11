АТЕШ заявив про катастрофічні втрати окупантів РФ на південному напрямку фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ заявив про катастрофічні втрати окупантів РФ на південному напрямку фронту

втрати
Джерело:  АТЕШ

Рух партизанського опору АТЕШ фіксує катастрофічні втрати окупантів на південному напрямку.

Головні тези:

  • АТЕШ фіксує критичну ситуацію на південному напрямку фронту із значними втратами окупантів.
  • 385-й та 345-й полки окупантів зазнали значних втрат: вбито 126 військовослужбовців за тиждень.
  • Медична служба окупантів паралізована, базові медикаменти закінчилися, тяжко поранені залишаються без допомоги.

Окупанти втрачають загиблих сотнями на півдні України — АТЕШ

Агенти АТЕШ з 385-го мотострілецького та 345-го десантно-штурмового полків повідомляють про критичну ситуацію.

За останній тиждень лише ці підрозділи втратили вбитими 126 військовослужбовців та 228 пораненими.

У 385-му полку втрати склали 54 особи вбитими та 106 пораненими. У 345-му полку — 72 вбиті та 122 поранені.

Медичну службу окупантів повністю паралізовано таким потоком поранених. У польових шпиталях закінчилися базові медикаменти, а тяжко поранених залишають помирати без допомоги. Командування приховує реальні масштаби втрат, списуючи загиблих на зниклих безвісти.

Ці величезні втрати стали прямим результатом ефективних дій Сил оборони України та точної роботи нашої агентурної мережі. Кожна передана координата ворожих позицій перетворюється на нищівний удар по окупантах.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ провів розвідку ІОЦ Чорноморського флоту РФ у Севастополі
АТЕШ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на ТОТ Запорізької області — відео
диверсія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ провів розвідку військової частини армії РФ у Тиві
АТЕШ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?