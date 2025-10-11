Рух партизанського опору АТЕШ фіксує катастрофічні втрати окупантів на південному напрямку.
Головні тези:
- АТЕШ фіксує критичну ситуацію на південному напрямку фронту із значними втратами окупантів.
- 385-й та 345-й полки окупантів зазнали значних втрат: вбито 126 військовослужбовців за тиждень.
- Медична служба окупантів паралізована, базові медикаменти закінчилися, тяжко поранені залишаються без допомоги.
Агенти АТЕШ з 385-го мотострілецького та 345-го десантно-штурмового полків повідомляють про критичну ситуацію.
За останній тиждень лише ці підрозділи втратили вбитими 126 військовослужбовців та 228 пораненими.
У 385-му полку втрати склали 54 особи вбитими та 106 пораненими. У 345-му полку — 72 вбиті та 122 поранені.
Медичну службу окупантів повністю паралізовано таким потоком поранених. У польових шпиталях закінчилися базові медикаменти, а тяжко поранених залишають помирати без допомоги. Командування приховує реальні масштаби втрат, списуючи загиблих на зниклих безвісти.
