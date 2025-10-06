АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на ТОТ Запорізької області — відео
АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на ТОТ Запорізької області — відео

диверсія
Read in English
Джерело:  АТЕШ

Рух опору АТЕШ провів диверсію на залізниці поблизу Верхнього Токмаку, що паралізувало постачання зброї та боєприпасів для окупантів.

Головні тези:

  • Рух опору АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на залізниці поблизу Верхнього Токмаку.
  • Диверсія призвела до тимчасового заблокування руху військових вантажів на напрямках Запорізької та Херсонської областей.
  • Постачання зброї та боєприпасів для окупантів було паралізовано, що призвело до скорочення темпів наступу та відкладання підготовки нових атак.

АТЕШ паралізує постачання окупантів на півдні України

Агент АТЕШ успішно провів диверсію на залізниці в районі Верхнього Токмака за координатами 47°13'22.2"N 36°18'21.9"E.

Внаслідок руйнування ключової релейної шафи тимчасово заблоковано рух військових вантажів на напрямках Запорізької та Херсонської областей.

Через цю ділянку противник регулярно перекидав техніку, боєприпаси, паливо та особовий склад.

Наразі постачання затримано, що створює ланцюгову реакцію збоїв на лінії фронту: окупанти змушені скорочувати темпи наступів та відкладати підготовку нових атак.

Кожна диверсія «АТЕШ» наближає свободу України та робить війну ближчою до будинку ворога.

