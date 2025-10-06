АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на ТОТ Запорізької області — відео

Рух опору АТЕШ провів диверсію на залізниці поблизу Верхнього Токмаку, що паралізувало постачання зброї та боєприпасів для окупантів.

АТЕШ паралізує постачання окупантів на півдні України

Агент АТЕШ успішно провів диверсію на залізниці в районі Верхнього Токмака за координатами 47°13'22.2"N 36°18'21.9"E.

Внаслідок руйнування ключової релейної шафи тимчасово заблоковано рух військових вантажів на напрямках Запорізької та Херсонської областей.

Через цю ділянку противник регулярно перекидав техніку, боєприпаси, паливо та особовий склад.

Наразі постачання затримано, що створює ланцюгову реакцію збоїв на лінії фронту: окупанти змушені скорочувати темпи наступів та відкладати підготовку нових атак.