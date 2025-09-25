Агенти АТЕШ здійснили зухвалу диверсію під Бердянськом — відео

Агенти АТЕШ в одній із військових частин у районі Бердянська знищили дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ.

АТЕШ підпалив ворожу техніку під Бердянськом

Ця російська військова частина бере активну участь у боях на Запорізькому напрямку, і тепер її боєздатність тимчасово знижена.

Знищення бензовоза та УАЗу стало значним ударом по логістиці та оперативним можливостям окупаційних сил. Поширити

Наприкінці лютого 2022 року Бердянськ опинився під російською окупацією. Бердянський порт росіяни використовували для перекидання військової техніки, поки Збройні сили України не почали завдавати по ньому ударів. Ситуація в місті залишається складною, а більшість мешканців чекають на деокупацію.