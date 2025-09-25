Агенты АТЕШ совершили дерзкую диверсию под Бердянском — видео

Агенты АТЕШ в одной из воинских частей в районе Бердянска уничтожили две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ.
Главные тезисы
- Агенты АТЕШ совершили успешную диверсию под Бердянском, уничтожив бензовоз и УАЗ, что значительно снизило боеспособность оккупантов.
- Уничтожение военной техники стало важным ударом по логистике и оперативным возможностям российских сил.
АТЕШ поджег вражескую технику под Бердянском
Эта российская военная часть активно участвует в боях на Запорожском направлении, и теперь ее боеспособность временно снижена.
В конце февраля 2022 года Бердянск оказался под российской оккупацией. Бердянский порт россияне использовали для опрокидывания военной техники, пока Вооруженные силы Украины не начали наносить по нему удары. Ситуация в городе остается сложной, а большинство жителей ждут деоккупации.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-