Движение сопротивления АТЕШ провело диверсию на железной дороге вблизи Верхнего Токмака, что парализовало поставки оружия и боеприпасов для оккупантов.

АТЕШ парализует поставки окупантов на юге Украины

Агент АТЕШ успешно провел диверсию на железной дороге в районе Верхнего Токмака по координатам 47°13'22.2"N 36°18'21.9"E.

В результате разрушения ключевого релейного шкафа временно заблокировано движение военных грузов на направлениях Запорожской и Херсонской областей.

Через этот участок противник регулярно опрокидывал технику, боеприпасы, топливо и личный состав.

Поставки задержаны, что создает цепную реакцию сбоев на линии фронта: оккупанты вынуждены сокращать темпы наступлений и откладывать подготовку новых атак.