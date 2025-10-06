АТЕШ совершил дерзкую диверсию на ТОТ Запорожской области — видео
АТЕШ совершил дерзкую диверсию на ТОТ Запорожской области — видео

АТЕШ
Источник:  АТЕШ

Движение сопротивления АТЕШ провело диверсию на железной дороге вблизи Верхнего Токмака, что парализовало поставки оружия и боеприпасов для оккупантов.

Главные тезисы

  • Движение сопротивления АТЕШ осуществило дерзкую диверсию на железной дороге вблизи Верхнего Токмака, остановив поставки оружия и боеприпасов для оккупантов.
  • В результате разрушения ключевого релейного шкафа парализовано движение военных грузов на направлениях Запорожской и Херсонской областей, приводя к замедлению наступлений противника.

АТЕШ парализует поставки окупантов на юге Украины

Агент АТЕШ успешно провел диверсию на железной дороге в районе Верхнего Токмака по координатам 47°13'22.2"N 36°18'21.9"E.

В результате разрушения ключевого релейного шкафа временно заблокировано движение военных грузов на направлениях Запорожской и Херсонской областей.

Через этот участок противник регулярно опрокидывал технику, боеприпасы, топливо и личный состав.

Поставки задержаны, что создает цепную реакцию сбоев на линии фронта: оккупанты вынуждены сокращать темпы наступлений и откладывать подготовку новых атак.

Каждая диверсия «АТЕШ» приближает свободу Украины и делает войну более близкой к дому врага.

АТЕШ

