АТЕШ совершил дерзкую диверсию на ТОТ Запорожской области — видео

Движение сопротивления АТЕШ провело диверсию на железной дороге вблизи Верхнего Токмака, что парализовало поставки оружия и боеприпасов для оккупантов.
Главные тезисы
- Движение сопротивления АТЕШ осуществило дерзкую диверсию на железной дороге вблизи Верхнего Токмака, остановив поставки оружия и боеприпасов для оккупантов.
- В результате разрушения ключевого релейного шкафа парализовано движение военных грузов на направлениях Запорожской и Херсонской областей, приводя к замедлению наступлений противника.
АТЕШ парализует поставки окупантов на юге Украины
Агент АТЕШ успешно провел диверсию на железной дороге в районе Верхнего Токмака по координатам 47°13'22.2"N 36°18'21.9"E.
В результате разрушения ключевого релейного шкафа временно заблокировано движение военных грузов на направлениях Запорожской и Херсонской областей.
Через этот участок противник регулярно опрокидывал технику, боеприпасы, топливо и личный состав.
Поставки задержаны, что создает цепную реакцию сбоев на линии фронта: оккупанты вынуждены сокращать темпы наступлений и откладывать подготовку новых атак.
