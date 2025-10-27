Россия потеряла еще 800 оккупантов в войне против Украины
Украина
Россия потеряла еще 800 оккупантов в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
Общие боевые потери российских войск с начала широкомасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 27 октября 2025 года, составляют около 1 137 690 человек, из них 800 человек - за минувшие сутки.

  • Общие боевые потери российских войск с начала вторжения в Украину превышают 1 137 690 человек.
  • Только за последние сутки погибли 800 российских военных, а также было потеряно значительное количество техники.
  • Армия РФ утратила танков, бронемашин, артиллерию, самолеты, корабли и другую военную технику.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Утраты армии РФ

Также армия РФ потеряла:

  • танков — 11 293 (+2),

  • боевых бронированных машин — 23 480 (+3),

  • артиллерийских систем — 34 036 (+34),

  • РСЗО — 1 527 (+1),

  • средств ПВО — 1 230 (+0),

  • самолетов — 428 (+0),

  • вертолетов — 346 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 74 946 (+547),

  • крылатых ракет — 3 880 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 65 655 (+138),

  • специальной техники — 3 981 (+0).

Данные уточняются.

Украина
Украина
Украина
