Россия потеряла еще 800 оккупантов в войне против Украины

Общие боевые потери российских войск с начала широкомасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 27 октября 2025 года, составляют около 1 137 690 человек, из них 800 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск с начала вторжения в Украину превышают 1 137 690 человек.
- Только за последние сутки погибли 800 российских военных, а также было потеряно значительное количество техники.
- Армия РФ утратила танков, бронемашин, артиллерию, самолеты, корабли и другую военную технику.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.
Также армия РФ потеряла:
танков — 11 293 (+2),
боевых бронированных машин — 23 480 (+3),
артиллерийских систем — 34 036 (+34),
РСЗО — 1 527 (+1),
средств ПВО — 1 230 (+0),
самолетов — 428 (+0),
вертолетов — 346 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 74 946 (+547),
крылатых ракет — 3 880 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 65 655 (+138),
специальной техники — 3 981 (+0).
Данные уточняются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-