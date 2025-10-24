ВСУ зачистили от оккупантов РФ Торское в Донецкой области — видео
Украина
ВСУ зачистили от оккупантов РФ Торское в Донецкой области — видео

Торское
Источник:  online.ua

Украинские штурмовики зачистили от окупантов населенный пункт Торское в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украинские штурмовики успешно зачистили населенный пункт Торское в Донецкой области от российских оккупантов.
  • Бойцы полка “Скала” провели операцию, в результате которой было уничтожено до сотни вражеских боевиков.
  • Военнослужащие подробно описали процесс зачистки и взятия в плен оккупантов в Торском.

ВСУ выгнали оккупантов из Торского

Об этом говорится в сообщении 425-го штурмового полка "Скала".

Полк обнародовал видео с комментариями украинских бойцов и пленных россиян.

Полк "Скала" полностью зачистил от врага населенный пункт Торское на Лиманском направлении. Протяженность Торского почти девять километров, говорится в сюжете.

Указывается, что удалось уничтожить до сотни российских оккупантов.

Бойцы рассказали, что Торское разделили на отдельно проходящие и закреплявшиеся зоны. Также бойцы "Скалы" в течение 2 недель блокировали продвижение россиян на Лиман.

Сколько времени длилась самая зачистка в сюжете не указано. "Скалам" также удалось взять в плен российских окупантов.

Напомним, что 13 сентября "Скала" смогла вернуть под контроль Украины населенный пункт Филиал Днепропетровской области.

