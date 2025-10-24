ВСУ зачистили от оккупантов РФ Торское в Донецкой области — видео

Украинские штурмовики зачистили от окупантов населенный пункт Торское в Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские штурмовики успешно зачистили населенный пункт Торское в Донецкой области от российских оккупантов.
- Бойцы полка “Скала” провели операцию, в результате которой было уничтожено до сотни вражеских боевиков.
- Военнослужащие подробно описали процесс зачистки и взятия в плен оккупантов в Торском.
ВСУ выгнали оккупантов из Торского
Об этом говорится в сообщении 425-го штурмового полка "Скала".
Полк "Скала" полностью зачистил от врага населенный пункт Торское на Лиманском направлении. Протяженность Торского почти девять километров, говорится в сюжете.
Указывается, что удалось уничтожить до сотни российских оккупантов.
Сколько времени длилась самая зачистка в сюжете не указано. "Скалам" также удалось взять в плен российских окупантов.
Напомним, что 13 сентября "Скала" смогла вернуть под контроль Украины населенный пункт Филиал Днепропетровской области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-