ВСУ зачистили от оккупантов РФ Торское в Донецкой области — видео

Украинские штурмовики зачистили от окупантов населенный пункт Торское в Донецкой области.

ВСУ выгнали оккупантов из Торского

Об этом говорится в сообщении 425-го штурмового полка "Скала".

Полк обнародовал видео с комментариями украинских бойцов и пленных россиян.

Полк "Скала" полностью зачистил от врага населенный пункт Торское на Лиманском направлении. Протяженность Торского почти девять километров, говорится в сюжете.

Указывается, что удалось уничтожить до сотни российских оккупантов.

Бойцы рассказали, что Торское разделили на отдельно проходящие и закреплявшиеся зоны. Также бойцы "Скалы" в течение 2 недель блокировали продвижение россиян на Лиман.

Сколько времени длилась самая зачистка в сюжете не указано. "Скалам" также удалось взять в плен российских окупантов.