Украинские десантники освободили Кучеров Яр в Донецкой области — видео

Украинские защитники 22 октября освободили от российских оккупантов село Кучеров Яр. Также им удалось пополнить обменный фонд.
Главные тезисы
- Украинские десантники освободили село Кучеров Яр на Добропольском направлении от российских оккупантов.
- Более 50 российских солдат были взяты в плен в ходе операции украинских защитников.
- Видеофрагмент фиксирует установку украинского флага на освобожденной территории села Кучеров Яр.
ВСУ освободили Кучеров Яр на Добропольском направлении
Подразделения Десантно-штурмовых войск, в том числе 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ, освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении.
Воины ВСУ уже установили в селе украинский флаг. Этот момент попал на видео.
Напомним, украинские защитники с сентября продолжают контрнаступление под Добропольем. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, они смогли освободить от российских окупантов более 180 квадратных километров территории.
При этом, по данным генерала, еще более 210 квадратных километров территории было зачищено от российских диверсантов.
