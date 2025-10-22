Украинские десантники освободили Кучеров Яр в Донецкой области — видео

Украинские защитники 22 октября освободили от российских оккупантов село Кучеров Яр. Также им удалось пополнить обменный фонд.

ВСУ освободили Кучеров Яр на Добропольском направлении

Подразделения Десантно-штурмовых войск, в том числе 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ, освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении.

Военные добавили, что во время операции украинские защитники пленили более 50 российских солдат. Поделиться

Воины ВСУ уже установили в селе украинский флаг. Этот момент попал на видео.

Напомним, украинские защитники с сентября продолжают контрнаступление под Добропольем. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, они смогли освободить от российских окупантов более 180 квадратных километров территории.