Украинские десантники освободили Кучеров Яр в Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские десантники освободили Кучеров Яр в Донецкой области — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
ДШВ
Читати українською

Украинские защитники 22 октября освободили от российских оккупантов село Кучеров Яр. Также им удалось пополнить обменный фонд.

Главные тезисы

  • Украинские десантники освободили село Кучеров Яр на Добропольском направлении от российских оккупантов.
  • Более 50 российских солдат были взяты в плен в ходе операции украинских защитников.
  • Видеофрагмент фиксирует установку украинского флага на освобожденной территории села Кучеров Яр.

ВСУ освободили Кучеров Яр на Добропольском направлении

Подразделения Десантно-штурмовых войск, в том числе 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ, освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении.

Военные добавили, что во время операции украинские защитники пленили более 50 российских солдат.

Воины ВСУ уже установили в селе украинский флаг. Этот момент попал на видео.

Напомним, украинские защитники с сентября продолжают контрнаступление под Добропольем. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, они смогли освободить от российских окупантов более 180 квадратных километров территории.

При этом, по данным генерала, еще более 210 квадратных километров территории было зачищено от российских диверсантов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский назвал потери армии РФ при контрнаступлении ВСУ на Добропольском направлении
Главнокомандующий ВС Украины
Доброполье
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Добропольская контрнаступательная операция ВСУ — Зеленский назвал количество уничтоженных оккупантов РФ
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские защитники освободили более 180 кв км территории на Добропольском направлении — Сырский
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?