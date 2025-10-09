Украинские защитники освободили более 180 кв км территории на Добропольском направлении — Сырский

ВСУ продолжают вести контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Они уже освободили более 180 квадратных км территории.
Сырский отчитывался об успехе ВСУ на Добропольском направлении
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский рассказал, что во время рабочей поездки провел совещание с командным составом на одном из пунктов управления на Добропольском направлении. Он заслушал доклады о текущей обстановке и выполнении задач.
Генерал также пообщался с командирами подразделений, занимающихся поиском и уничтожением российских диверсантов и отдельных групп оккупантов в окружении.
По словам Сырского, он выяснил проблемные вопросы и потребности украинской наступательной группировки и отдал распоряжение.
Генерал пообещал, что украинская оборона и в будущем будет активной.
Также идет работа над усилением обороны на Покровском направлении. Речь идет об улучшении логистики, защите дорог и критической инфраструктуре.
