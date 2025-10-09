Украинские защитники освободили более 180 кв км территории на Добропольском направлении — Сырский
Украинские защитники освободили более 180 кв км территории на Добропольском направлении — Сырский

Главнокомандующий ВСУ
Сырский
ВСУ продолжают вести контрнаступательную операцию на Добропольском направлении. Они уже освободили более 180 квадратных км территории.

  • Украинские защитники под руководством генерала Сырского освободили более 180 кв км территории на Добропольском направлении.
  • Главнокомандующий ВСУ провел успешное совещание и активно участвует в наступательных действиях на передовой.
  • За время операции силы обороны освободили 180,8 кв км территории Донбасса и зачистили от диверсантов 212,9 кв км.

Сырский отчитывался об успехе ВСУ на Добропольском направлении

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский рассказал, что во время рабочей поездки провел совещание с командным составом на одном из пунктов управления на Добропольском направлении. Он заслушал доклады о текущей обстановке и выполнении задач.

Генерал также пообщался с командирами подразделений, занимающихся поиском и уничтожением российских диверсантов и отдельных групп оккупантов в окружении.

Несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках. Всего за время операции освобождено 180,8 кв. км территории Донбасса, 212,9 кв. км — зачищено от диверсантов.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ, генерал

По словам Сырского, он выяснил проблемные вопросы и потребности украинской наступательной группировки и отдал распоряжение.

Генерал пообещал, что украинская оборона и в будущем будет активной.

Также идет работа над усилением обороны на Покровском направлении. Речь идет об улучшении логистики, защите дорог и критической инфраструктуре.

