Українські захисники звільнили понад 180 кв км території на Добропільському напрямку — Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські захисники звільнили понад 180 кв км території на Добропільському напрямку — Сирський

Головнокомандувач ЗС України
Сирський

ЗСУ продовжують вести контрнаступальну операцію на Добропільському напрямку. Вони вже звільнили понад 180 квадратних кілометрів території.

Головні тези:

  • Збройні сили України продовжують вести контрнаступальну операцію на Добропільському напрямку з успішними результатами.
  • Під командуванням генерала Олександра Сирського звільнено 180,8 кв км території Донбасу та зачищено 212,9 кв км від диверсантів.

Сирський звітував про успіх ЗСУ на Добропільському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський розповів, що під час робочої поїздки провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління на Добропільському напрямку. Він заслухав доповіді про поточну обстановку і виконання завдань.

Генерал також поспілкувався з командирами підрозділів, які займаються пошуком і знищенням російських диверсантів та окремих груп окупантів в оточенні.

Попри постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках. Загалом за час операції звільнено 180,8 кв км території Донбасу, 212,9 кв км — зачищено від диверсантів.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ, генерал

За словами Сирського, він з'ясував проблемні питання і потреби українського наступального угруповання та віддав розпорядження.

Генерал пообіцяв, що українська оборона і в майбутньому буде активною.

Також триває робота над посиленням оборони на Покровському напрямку. Йдеться про поліпшення логістики, захист доріг і критичної інфраструктури.

