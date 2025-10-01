Сирський заявив про нові успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку фронту

За весь період контрнаступальної операції в Покровському районі було звільнено 177,8 квадратних кілометрів території, а від диверсантів зачищено 198,9 кв км.

Росія втратила понад 3330 окупантів під Добропіллям — Сирський

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км. Олександр Сирський Головнокомандувач Збройних сил України, генерал

За його словами, загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку на сьогоднішній ранок становлять близько 3320 осіб, з них безповоротні — 1864.

Загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, з них: танків — 14, бойових броньованих машин — 38, артсистем — 202, РСЗВ — 5, автотехніки — 453, мотоциклів і квадроциклів — 61, спеціальної техніки — 1, БпЛА — 197.

Генерал зазначив, що він здійснив ще одну поїздку у війська на Добропільському напрямку, де триває українська контрнаступальна операція.

Сирський повідомив, що українські Сили оборони розсікли так званий “Добропільський виступ” противника, і запевнив, що українські захисники роблять усе, аби завдати російським окупантам максимальних втрат.