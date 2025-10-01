Сирський заявив про нові успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку фронту
Сирський заявив про нові успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку фронту

За весь період контрнаступальної операції в Покровському районі було звільнено 177,8 квадратних кілометрів території, а від диверсантів зачищено 198,9 кв км.

Головні тези:

  • ЗСУ під командуванням генерала Сирського досягли значних успіхів у контрнаступі на Добропільському напрямку фронту.
  • Російські окупанти втратили понад 3330 осіб під Добропіллям, з із загальною кількістю безповоротних втрат на рівні 1864 осіб.
  • ЗСУ звільнили 177,8 кв км території та зачистили 198,9 кв. км від диверсантів під час контрнаступальної операції у Покровському районі.

Росія втратила понад 3330 окупантів під Добропіллям — Сирський

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км.

За його словами, загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку на сьогоднішній ранок становлять близько 3320 осіб, з них безповоротні — 1864.

Загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, з них: танків — 14, бойових броньованих машин — 38, артсистем — 202, РСЗВ — 5, автотехніки — 453, мотоциклів і квадроциклів — 61, спеціальної техніки — 1, БпЛА — 197.

Генерал зазначив, що він здійснив ще одну поїздку у війська на Добропільському напрямку, де триває українська контрнаступальна операція.

Сирський повідомив, що українські Сили оборони розсікли так званий “Добропільський виступ” противника, і запевнив, що українські захисники роблять усе, аби завдати російським окупантам максимальних втрат.

За минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 кв км української території. Також проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області. Наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м. У ході бойових дій тут ліквідовані 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб.

