Сырский заявил о новых успехах ВСУ на Добропольском направлении фронта
Украина
Сырский заявил о новых успехах ВСУ на Добропольском направлении фронта

За весь период контрнаступательной операции в Покровском районе было уволено 177,8 квадратных километров территории, а от диверсантов зачищено 198,9 кв км.

Россия потеряла более 3330 оккупантов под Добропольем — Сырский

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

Всего за время контрнаступательной операции в Покровском районе уволено 177,8 кв. км, зачищено от диверсантов 198,9 кв. км.

По его словам, общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении на сегодняшнее утро составляют около 3320 человек, из них безвозвратные — 1864.

Захватчики потеряли 971 единицу вооружений и военной техники, из них: танков — 14, боевых бронированных машин — 38, артсистем — 202, РСЗО — 5, автотехники — 453, мотоциклов и квадроциклов — 61, специальной техники — 1, БпЛА.

Генерал отметил, что он совершил еще одну поездку в войска на Добропольском направлении, где идет украинская контрнаступательная операция.

Сырский сообщил, что украинские Силы обороны рассекли так называемое "Добропольское выступление" противника, и заверил, что украинские защитники делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери.

За прошедшие сутки был восстановлен контроль еще над 2,2 кв. км украинской территории. Также проведены ударно-поисковые действия по уничтожению врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области. Наши штурмовые подразделения по отдельным направлениям продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боевых действий здесь ликвидированы 52 оккупанта, а общие потери противника за сутки составили 80 человек.

Сырский объявил о новых успехах украинских защитников

