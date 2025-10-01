Сырский заявил о новых успехах ВСУ на Добропольском направлении фронта

За весь период контрнаступательной операции в Покровском районе было уволено 177,8 квадратных километров территории, а от диверсантов зачищено 198,9 кв км.
Россия потеряла более 3330 оккупантов под Добропольем — Сырский
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.
По его словам, общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении на сегодняшнее утро составляют около 3320 человек, из них безвозвратные — 1864.
Захватчики потеряли 971 единицу вооружений и военной техники, из них: танков — 14, боевых бронированных машин — 38, артсистем — 202, РСЗО — 5, автотехники — 453, мотоциклов и квадроциклов — 61, специальной техники — 1, БпЛА.
Генерал отметил, что он совершил еще одну поездку в войска на Добропольском направлении, где идет украинская контрнаступательная операция.
Сырский сообщил, что украинские Силы обороны рассекли так называемое "Добропольское выступление" противника, и заверил, что украинские защитники делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери.
