Сирський назвав втрати армії РФ при контрнаступі ЗСУ на Добропільському напрямку

Від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них 1988 — знищені.
Головні тези:
- Армія РФ втратила майже 2 тис. військових у процесі контрнаступу Збройних сил України на Добропільському напрямку.
- ЗСУ підвищили ефективність ураження місць накопичення ворога та знищують логістику росіян, їх загальні втрати становлять 3520 осіб.
- Проводяться ударно-пошукові дії для знищення диверсійних груп противника та ураження частин та техніки армії РФ на Добропільському напрямку.
Армія РФ втратила майже 2 тис військових на Добропільському напрямку
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.
Він зазначив, що відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках.
За його словами, на Добропільському напрямку Сили оборони підвищують ефективність ураження місць накопичення ворога та знищують логістику росіян.
Також на цьому напрямку уражено або знищено 991 одиницю озброєння та військової техніки армії РФ.
Головнокомандувач разом із командирами на місцях проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи з’єднань, частин та підрозділів.
Серед визначених завдань, зокрема, покращення взаємодії військ, покращення логістики та евакуації поранених.
