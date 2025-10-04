Сырский назвал потери армии РФ при контрнаступлении ВСУ на Добропольском направлении

С начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья россияне потеряли около 3520 человек, из них 1988 уничтожены.

Армия РФ потеряла почти 2 тыс военных на Добропольском направлении

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

Он отметил, что отработал в органах военного управления и воинских частях, действующих на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.

Относительно последнего: обстановка в районе населённого пункта Ямполь стабилизирована. Подразделения Сил специальных операций, частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины проводят в поселке ударно-розыскные действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника. Александр Сырский Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал

По его словам, в Добропольском направлении Силы обороны повышают эффективность поражения мест накопления врага и уничтожают логистику россиян.

Общие потери захватчиков в сутки здесь составляют 47 человек, из них безвозвратные — 32. С начала контрнаступательной операции в направлении Доброполья россияне потеряли около 3520 человек, из них уничтожено — 1988 год.

Также на этом направлении поражена или уничтожена 991 единица вооружения и военной техники армии РФ.

Главнокомандующий вместе с командирами на местах проанализировал детали оперативной ситуации и предложения по повышению эффективности боевой работы соединений, частей и подразделений.