Сырский назвал потери армии РФ при контрнаступлении ВСУ на Добропольском направлении

С начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья россияне потеряли около 3520 человек, из них 1988 уничтожены.
Главные тезисы
- Армия РФ потеряла около 3520 военных на Добропольском направлении в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины.
- ВСУ повысили эффективность поражения мест накопления врага и уничтожают логистику россиян, их общие потери составляют 3520 человек.
- Осуществляются ударно-розыскные действия для уничтожения диверсионных групп противника на Добропольском направлении.
Армия РФ потеряла почти 2 тыс военных на Добропольском направлении
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.
Он отметил, что отработал в органах военного управления и воинских частях, действующих на Добропольском, Северском и Лиманском направлениях.
По его словам, в Добропольском направлении Силы обороны повышают эффективность поражения мест накопления врага и уничтожают логистику россиян.
Также на этом направлении поражена или уничтожена 991 единица вооружения и военной техники армии РФ.
Главнокомандующий вместе с командирами на местах проанализировал детали оперативной ситуации и предложения по повышению эффективности боевой работы соединений, частей и подразделений.
Среди определенных задач, в частности, улучшение взаимодействия войск, улучшение логистики и эвакуации раненых.
