Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині — відео

Українські захисники 22 жовтня звільнили від російських окупантів село Кучерів Яр. Також їм вдалося поповнити обмінний фонд.

ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Добропільському напрямку

Підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 132 окремого розвідувального батальйону ДШВ ЗСУ, звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку.

Військові додали, що під час операції українські захисники взяли в полон понад 50 російських солдатів. Поширити

Воїни ЗСУ вже встановили в селі український прапор. Цей момент потрапив на відео.

Нагадаємо, українські захисники з вересня продовжують контрнаступ під Добропіллям. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, вони змогли звільнити від російських окупантів понад 180 квадратних кілометрів території.