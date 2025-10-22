Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині — відео
Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
десантники

Українські захисники 22 жовтня звільнили від російських окупантів село Кучерів Яр. Також їм вдалося поповнити обмінний фонд.

Головні тези:

  • Українські захисники звільнили село Кучерів Яр на Добропільському напрямку від російських окупантів.
  • Під час операції українські військові взяли в полон понад 50 російських солдатів.
  • У відеофрагменті зафіксовано момент, коли українські десантники встановлюють прапор на визволеній території.

ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Добропільському напрямку

Підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 132 окремого розвідувального батальйону ДШВ ЗСУ, звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку.

Військові додали, що під час операції українські захисники взяли в полон понад 50 російських солдатів.

Воїни ЗСУ вже встановили в селі український прапор. Цей момент потрапив на відео.

Нагадаємо, українські захисники з вересня продовжують контрнаступ під Добропіллям. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, вони змогли звільнити від російських окупантів понад 180 квадратних кілометрів території.

При цьому, за даними генерала, ще понад 210 квадратних кілометрів території було зачищено від російських диверсантів.

