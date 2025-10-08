Добропільська контрнаступальна операція ЗСУ — Зеленський назвав кількість знищених окупантів РФ

Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня повідомив, що від початку Добропільської контрнаступальної операції російські війська зазнали 12-тисячних втрат, з них 7200 — безповоротні.

Добропільська операція ЗСУ: Зеленський оголосив про 7200 ліквідованих окупантів РФ

Про це Зеленський казав у вечірньому відеозверненні.

Довга доповідь була сьогодні й Головкома Олександра Сирського — майже годину з ним говорили — щодо всіх фронтових напрямків, щодо підготовки наших бригад, щодо забезпечення. Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції. Володимир Зеленський Президент України

Так, від початку й до сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат.

І це тільки там, тільки в районах Покровська, у районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 — безповоротні втрати.

Також глава держави заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка і погодив Службі "деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну".

Також ми говорили про результати наших воїнів служби — Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України. Вони воюють на фронті разом з іншими складовими Сил оборони. Зокрема, Покровський напрямок, інші ділянки фронту. Поширити

За даними Президента, дефіцит бензину в Росії йде до показника у 20 %. Він повідомляє, що росіяни використовують резерви дизеля, які берегли "на чорний день".