Добропільська контрнаступальна операція ЗСУ — Зеленський назвав кількість знищених окупантів РФ

Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня повідомив, що від початку Добропільської контрнаступальної операції російські війська зазнали 12-тисячних втрат, з них 7200 — безповоротні.
Про це Зеленський казав у вечірньому відеозверненні.
Так, від початку й до сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат.
І це тільки там, тільки в районах Покровська, у районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 — безповоротні втрати.
Також глава держави заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка і погодив Службі "деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну".
За даними Президента, дефіцит бензину в Росії йде до показника у 20 %. Він повідомляє, що росіяни використовують резерви дизеля, які берегли "на чорний день".
