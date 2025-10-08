Добропольская контрнаступательная операция ВСУ — Зеленский назвал количество уничтоженных оккупантов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября сообщил, что с начала Добропольской контрнаступательной операции российские войска понесли 12-тысячные потери, из них 7200 — безвозвратные.
Главные тезисы
- С начала Добропольской контрнаступательной операции российские войска понесли 12-тысячные потери, из них 7200 — безвозвратные.
- Президент Владимир Зеленский раскрыл информацию о результате Добропольской операции, где ликвидировано около 7200 российских оккупантов.
- Украина рассматривает асимметричные ответы на российскую агрессию, продолжая бороться за свою территориальную целостность.
Добропольская операция ВСУ: Зеленский объявил о 7200 ликвидированных оккупантах РФ
Об этом Зеленский говорил в вечернем видеообращении.
Так, с начала и до сегодняшнего дня россияне имеют уже более 12 тысяч потерь.
И это только там, только в районах Покровска, в районах Доброполья, как раз за время с 21 августа. Из этих 12 тысяч у них более 7200 — безвозвратные потери.
Также глава государства заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка и согласовал Службе "некоторые планы, ассиметричные наши ответы на российскую войну".
По данным Президента, дефицит бензина в России идет к показателю в 20%. Он сообщает, что россияне используют резервы дизеля, которые хранили "на черный день".
