Добропольская контрнаступательная операция ВСУ — Зеленский назвал количество уничтоженных оккупантов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября сообщил, что с начала Добропольской контрнаступательной операции российские войска понесли 12-тысячные потери, из них 7200 — безвозвратные.

Добропольская операция ВСУ: Зеленский объявил о 7200 ликвидированных оккупантах РФ

Об этом Зеленский говорил в вечернем видеообращении.

Долгий доклад был сегодня и Главкома Александра Сырского — почти час с ним говорили — по всем фронтовым направлениям, по подготовке наших бригад, по обеспечению. Особое внимание сейчас, конечно, Добропольской операции, контрнаступательной операции. Владимир Зеленский Президент Украины

Так, с начала и до сегодняшнего дня россияне имеют уже более 12 тысяч потерь.

И это только там, только в районах Покровска, в районах Доброполья, как раз за время с 21 августа. Из этих 12 тысяч у них более 7200 — безвозвратные потери.

Также глава государства заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка и согласовал Службе "некоторые планы, ассиметричные наши ответы на российскую войну".

Также мы говорили о результатах наших воинов службы — Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины. Они воюют на фронте вместе с другими составляющими сил обороны. В частности, Покровское направление, другие участки фронта. Поделиться

По данным Президента, дефицит бензина в России идет к показателю в 20%. Он сообщает, что россияне используют резервы дизеля, которые хранили "на черный день".