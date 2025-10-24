ЗСУ зачистили від окупантів РФ Торське на Донеччині — відео

Українські штурмовики зачистили від окупантів населений пункт Торське в Донецькій області.
Головні тези:
- Українські ЗСУ успішно зачистили від окупантів населений пункт Торське на Донеччині.
- Загалом вдалося знищити до сотні російських окупантів у ході операції.
- Бійці полку “Скеля” розповіли про деталі зачистки Торського та взяття в полон окупантів.
ЗСУ вигнали окупантів з Торського
Про це йдеться у повідомленні 425-ого штурмового полку "Скеля".
Полк "Скеля" повністю зачистив від ворога населений пункт Торське на Лиманському напрямку. Протяжність Торського — майже дев'ять кілометрів, — йдеться у сюжеті.
Вказується, що вдалося знищити до сотні російських окупантів.
Скільки часу тривала сама зачистка у сюжеті не вказано. "Скелі" також вдалося взяти в полон російських окупантів.
Нагадаємо, що 13 вересня "Скеля" змогла повернули під контроль України населений пункт Філія Дніпропетровської області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-