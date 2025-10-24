ЗСУ зачистили від окупантів РФ Торське на Донеччині — відео
ЗСУ зачистили від окупантів РФ Торське на Донеччині — відео

Торське
Джерело:  online.ua

Українські штурмовики зачистили від окупантів населений пункт Торське в Донецькій області.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ успішно зачистили від окупантів населений пункт Торське на Донеччині.
  • Загалом вдалося знищити до сотні російських окупантів у ході операції.
  • Бійці полку “Скеля” розповіли про деталі зачистки Торського та взяття в полон окупантів.

ЗСУ вигнали окупантів з Торського

Про це йдеться у повідомленні 425-ого штурмового полку "Скеля".

Полк оприлюднив відео із коментарями українських бійців і полонених росіян.

Полк "Скеля" повністю зачистив від ворога населений пункт Торське на Лиманському напрямку. Протяжність Торського — майже дев'ять кілометрів, — йдеться у сюжеті.

Вказується, що вдалося знищити до сотні російських окупантів.

Бійці розповіли, що Торське розділили на зони, які окремо проходили і закріплялися. Також бійці "Скелі" протягом 2 тижнів блокували просування росіян на Лиман.

Скільки часу тривала сама зачистка у сюжеті не вказано. "Скелі" також вдалося взяти в полон російських окупантів.

Нагадаємо, що 13 вересня "Скеля" змогла повернули під контроль України населений пункт Філія Дніпропетровської області.

