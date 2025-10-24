ЗСУ зачистили від окупантів РФ Торське на Донеччині — відео

Українські штурмовики зачистили від окупантів населений пункт Торське в Донецькій області.

ЗСУ вигнали окупантів з Торського

Про це йдеться у повідомленні 425-ого штурмового полку "Скеля".

Полк оприлюднив відео із коментарями українських бійців і полонених росіян. Поширити

Полк "Скеля" повністю зачистив від ворога населений пункт Торське на Лиманському напрямку. Протяжність Торського — майже дев'ять кілометрів, — йдеться у сюжеті.

Вказується, що вдалося знищити до сотні російських окупантів.

Бійці розповіли, що Торське розділили на зони, які окремо проходили і закріплялися. Також бійці "Скелі" протягом 2 тижнів блокували просування росіян на Лиман. Поширити

Скільки часу тривала сама зачистка у сюжеті не вказано. "Скелі" також вдалося взяти в полон російських окупантів.