Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили почти 100 оккупантов РФ
Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили почти 100 оккупантов РФ

Всего на фронте с начала этих суток произошло 121 боевое столкновение.

Главные тезисы

  • Украинские вооруженные силы успешно отразили вражеские атаки на Покровском направлении, обезвредив почти 100 оккупантов, включая единицу техники и 11 беспилотных летательных аппаратов.
  • Сегодняшние боевые столкновения привели к важным успехам, среди которых уничтожение 60 оккупантов безвозвратно, что позволяет укрепить оборону в регионе.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 24.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Захватчики нанесли один ракетный и 39 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 81 управляемую авиабомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3502 дронов-камикадзе и осуществили 3523 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 37 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Покровск, Удачное, Ореховое и Дачное.

В некоторых локациях бои не прекращаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 97 оккупантов, из которых 60 — безвозвратно.

Наши защитники уничтожили единицу автомобильной техники и 11 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, украинские защитники поразили танк, артиллерийскую систему, автомобиль и восемь укрытий личного состава.

