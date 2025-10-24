Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили почти 100 оккупантов РФ

Всего на фронте с начала этих суток произошло 121 боевое столкновение.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы успешно отразили вражеские атаки на Покровском направлении, обезвредив почти 100 оккупантов, включая единицу техники и 11 беспилотных летательных аппаратов.
- Сегодняшние боевые столкновения привели к важным успехам, среди которых уничтожение 60 оккупантов безвозвратно, что позволяет укрепить оборону в регионе.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 24.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Захватчики нанесли один ракетный и 39 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 81 управляемую авиабомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3502 дронов-камикадзе и осуществили 3523 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 37 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Покровск, Удачное, Ореховое и Дачное.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 97 оккупантов, из которых 60 — безвозвратно.
Наши защитники уничтожили единицу автомобильной техники и 11 беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, украинские защитники поразили танк, артиллерийскую систему, автомобиль и восемь укрытий личного состава.
