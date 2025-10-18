На Покровском направлении Силы обороны Украины обезвредили более 80 оккупантов РФ в течение суток

Всего с начала этих суток на фронте произошло 116 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Самым активным остается Покровское направление.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины эффективно противостоят врагу на Покровском направлении, отразив 39 попыток продвижения оккупантов.
- За последние сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений, где украинские защитники нанесли врагу значительные потери в виде 83 уничтоженных кафиров и военно-технических объектов.
- Оккупанты предпринимали попытки продвинуться в различных населенных пунктах на Покровском направлении, однако украинские воины успешно контролировали ситуацию и подавляли противника.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 18.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 124 управляемых авиабомба. Кроме этого, привлекли к ударам 2734 дрона-камикадзе и совершили 3836 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 39 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Миролюбовка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодежское и Котляровка.
В пяти локациях бои не утихают до сих пор.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 83 кафира, из них 50 — безвозвратно.
